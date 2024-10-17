Оставленное на обочине авто разобрали по частям под Алматы

В Алматинской области разобрали по частям машину, оставленную на обочине дороги, передает корреспондент Tengrinews.kz . Информация появилась в социальных сетях.

Кадр из видео

Сообщается, что на трассе Каскелен - Шамалган была разобрана на детали машина, оставленная водителем из-за аварийного состояния.

"Где наша водительская солидарность? Это что такое? Мужик оставил машину на обочине на три дня, вот здесь вылетела шаровая у него. Что сделали с машиной! Ни одного колеса, ни одного стекла не осталось на машине", - говорит голос за кадром.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что сейчас ищут владельца легковушки.

"Сотрудниками ОМПС УП Карасайского района проводятся разыскные мероприятия по установлению владельца авто. В настоящее время в полицию с заявлением о краже никто не обращался", - проинформировали в полиции.

Сейчас полицейские пытаются установить владельца авто. В целях исключения дальнейшего мародерства автомобиль будет эвакуирован на стоянку.