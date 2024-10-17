Новую спецвыплату назначили 11 тысячам казахстанцев

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

С 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

"По состоянию на 14 октября 2024 года специальная социальная выплата назначена 11 814 гражданам. Всего за назначением обратились 12 530 человек", - сообщили в Минтруда.

С учетом обязательных условий, по данным ЕНПФ, претендовать на выплату в 2024 году могут более 37 тысяч работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тысяч тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тысячи позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.