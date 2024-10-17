“Шла по обочине“: женщина погибла после столкновения двух авто

Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_

Фото с места аварии распространяются в соцсетях. В комментариях под постом пользователи отмечают, что женщина шла по обочине дороги и случайно оказалась на пути автомашины, которая наехала на нее по инерции после столкновения с припаркованным автомобилем. Также сообщается, что жертву ДТП якобы разорвало пополам.

По информации полицейских, дорожная авария произошла 16 октября на улице Пушкина в городе Текели, где столкнулись автомашины Nissan Renessa и Mitsubishi Galant.

"От удара автомобиль Nissan Renessa по инерции наехал на 48-летнего пешехода, который, к сожалению, скончался на месте. Автомашина нарушителя доставлена на специализированную стоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

В пресс-службе ведомства призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в последние дни с учетом ухудшения погоды.