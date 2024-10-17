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17.10.2024, 07:35

“Важная для меня цифра“: можно ли купить “красивый“ госномер, если он не VIP

Новости Казахстана 0 868

Многие казахстанцы любят, когда на автомобиле красуется госномер с инициалами или значимым числом. Однако важные для водителей числа не всегда подпадают под категорию VIP. Чем отличается VIP-номер от просто "красивого" и как его приобрести, рассказывает Tengri Auto.

Фото: Tengrinews.kz
Фото: Tengrinews.kz

В чем отличие VIP-номера от остальных?

VIP-номера, или номера повышенного спроса, отличаются от обычных специальным набором буквенных и цифровых комбинаций и, конечно же, ценой. По данным МВД, самыми дешевыми государственными регистрационными номерными знаками повышенного спроса (VIP-номера) являются номера с одинаковыми буквенными обозначениями и номера цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Их стоимость составляет 57 МРП (210 330 тенге).

Самыми дорогими VIP-номерами являются цифровые обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями. Их стоимость составляет 285 МРП, или 1 051 650.

С полным списком комбинаций и цен можно ознакомиться здесь.

Можно ли купить "красивый" госномер, если он не входит в список VIP?

Как нам сообщили в пресс-службе МВД - нет. Согласно требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, государственные регистрационные номерные знаки, не относящиеся к повышенному спросу, выдаются в порядке очереди, определенной автоматизированной информационной системой.

Однако, свободный выбор госномеров все же существует. При регистрации автомобиля, в спецЦОНах вам предоставляют список свободных номеров, из которых вы можете выбрать тот, который нравится больше. Главное, прийти в ЦОН пораньше, так как список дается на сутки, и чем раньше вы придете, тем больше будет выбор свободных госномеров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане внедряют новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию.

Двухфакторная аутентификация - это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность: первый - с помощью SMS, второй - биометрическая идентификация.

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