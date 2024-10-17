Пенсионерку из Алматы обманули на 100 тысяч долларов

Мошенники обманули пенсионерку из Алматы на 100 тысяч долларов, а также заставили ее оформить кредиты. Подробностями обмана женщина поделилась с корреспондентом Tengrinews.kz .

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По словам пенсионерки, 1 октября, когда она ехала на работу, ей позвонили якобы из горводоканала. "Сотрудник" коммунального предприятия сообщил, что будет проводиться техническое обслуживание приборов учета и, чтобы она, как получатель услуги, была зафиксирована, ей необходимо продиктовать код, который придет с номера 1414.

"Я открыла это сообщение и сообщила код. Через пять минут мне позвонила якобы сотрудница ЦОНа, спросила, не передавала ли я кому-либо код, и после утвердительно ответа сказала, что все мои данные скачаны. Сразу же после нее мне позвонил якобы сотрудник КНБ и сообщил, что к ним поступил звонок из ЦОНа, а также то, что на мое имя кто-то пытался открыть кредиты. Он сказал, что передал мое дело сотруднику Национального банка, назвал его фамилию", - рассказывает пострадавшая.

"Сотрудник Нацбанка" не заставил себя долго ждать. Он позвонил через несколько минут, представился "Петровым Владиславом Сергеевичем". Так же, как и два предыдущих звонивших, свою речь он начал с рассказа о поступившем сигнале от других госорганов и тут же, не дав женщине опомниться, начал настраивать ее на дальнейший алгоритм действий.

"Он сказал, что в КНБ уже заведено уголовное дело и что все мои последующие действия будут предприниматься в рамках этого дела. Он объяснил, что по моим счетам будут открыты какие-то страховые счета, мои деньги будут переведены на эти счета, а на мои счета будут переведены государственные деньги. И в дальнейшем, чтобы вернуть все эти государственные деньги, я должна буду делать переводы", - говорит пенсионерка.

Первые переводы со счетов двух банков были сделаны в тот же день, 1 октября. На следующий день мошенники прислали женщине документы якобы из Нацбанка, подтверждающие, что якобы Нацбанк контролирует все транзакции. Также, чтобы развеять зарождающиеся у пенсионерки сомнения, по видеосвязи с ней переговорил "генерал-майор КНБ Исабеков", который потребовал подчиняться всем требованиям "сотрудника Нацбанка".

2 октября женщина, по ее словам, сняла со своего счета еще 25 миллионов и под диктовку мошенников, которые, к слову, даже предоставили ей такси, ездила по разным банкам и переводила деньги на различные счета.

"Когда я перевела все деньги, "Петров" сказал мне, что я должна исчерпать все свои кредитные возможности. Я открыла два кредита в двух разных банках на 2 и 3 миллиона. В остальных банках мне отказали", - рассказывает алматинка.

Женщина отмечает, что до последнего дня у нее не возникало никаких серьезных подозрений. Тем, что происходит в ее жизни, она не поделилась даже с семьей.

"Звонившие говорили мне, что я должна хранить тайну, если я кому-то сообщу, я попаду под ответственность за несоблюдение тайны и за участие в каких-то махинациях, и поэтому я детям ничего не говорила. Но когда, после того как я оформила кредиты и отдала эти деньги звонившим, "Петров" сказал мне, что мои кредитные возможности не исчерпаны и я должна "дозанять" деньги, я решила, что это точка, и пошла к сыну", - уточняет пострадавшая.

К моменту, когда женщина почувствовала неладное, она успела перевести мошенникам 48 миллионов тенге. Большая часть этих денег – накопления, которые она собирала всю свою жизнь.

Вместе с сыном пенсионерка написала заявление в полицию, а также в службы безопасности банков, через которые она переводила деньги на счета мошенников и в которых были взяты кредиты.

"Только в одном банке отреагировали сразу и сообщили, что подозрительные счета заблокированы. Во всех остальных банках сказали, что не будут предпринимать никаких действий, пока к ним не поступит постановление от полиции о том, что заведено уголовное дело и я признана потерпевшей", - рассказывает она.

Корреспонденты Tengrinews.kz. обратились в департамент полиции Алматы с просьбой прокомментировать ситуацию.

"По факту мошенничества в особо крупном размере отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, задержание и привлечение виновных к уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.

При этом сын пенсионерки говорит, что в полицию они обратились 9 октября, но дело, по его словам, до сих пор не открыто. Он уточнил, что заявление подавалось по месту жительства в управление полиции Бостандыкского района, однако позже оно было передано в УП Алмалинского района по месту нахождения банка, где была произведена первая транзакция.

"Дело перенаправляют из отдела в отдел. До сих пор нет никаких уведомлений по нашему обращению о заведении уголовного дела. Следователь даже не уточнила детали произошедшего и не проинформировала меня о том, что нужно взять талон, подтверждающий, что заявление зарегистрировано в базе. Единственное, что мы от нее слышим, - это просьбы ждать, так как материалы еще не переданы. В понедельник, 14 октября, она вернула нам все документы со словами, что дело будет направлено в Алмалинский РУВД через прокуратуру. Ничего даже не было сделано до сих пор", - рассказал он корреспондентам.

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников:

не сообщайте никому SMS-коды, приходящие на Ваш телефон с банков и сотовых операторов

не отправляйте и не сообщайте никому свои личные данные, сведения о банковских счетах и картах

не передавайте свои банковские карты в пользование третьим лицам и не принимайте денежные переводы на свое имя с незнакомых источников, проверяйте рейтинги и отзывы об интернет-магазинах, прежде чем покупать товар либо получать услугу онлайн.

Запомните!!! Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят совершать транзакции и не запрашивают ваши личные данные по телефону.