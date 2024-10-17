От 6 тысяч тенге: казахстанский лоукостер запустил распродажу билетов с максимальными скидками

Акция охватывает как внутренние рейсы, так и международные направления, передает informburo.kz

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Лоукостер FlyArystan открыл продажи на начало 2025 года с максимальными скидками, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Акция продлится ровно сутки – с 15.00 16 октября до 14.59 17 октября. Она охватывает как внутренние рейсы, так и международные направления.

Цены на билеты по Казахстану начинаются с 6 тысяч тенге, а на международные рейсы – с 25 тысяч тенге. Акционные билеты действуют для перелётов с 1 января по 29 марта 2025 года и включают случайное место на борту, а также одну ручную кладь до пяти килограммов (размером 56 x 23 x 36 см). Остальные услуги авиаперевозчик рекомендует приобретать заранее.