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17.10.2024, 09:19

Фруктовый лед с кофеином - уловка или безобидный десерт? Мнение экспертов

Новости Казахстана 0 369

В этом году в Казахстане ввели запрет на продажу энергетических напитков подросткам. Тем временем на рынке появился фруктовый лед с ароматом энергетика. Что это - уловка предпринимателей или безобидный десерт, разбиралась корреспондента Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Видео с необычным "мороженым" появилось в социальной сети. Автор ролика демонстрирует, что в составе продукта содержатся таурин, кофеин, экстракты гуараны и женьшеня.

Видео с необычным "мороженым" появилось в социальной сети. Автор ролика демонстрирует, что в составе продукта содержатся таурин, кофеин, экстракты гуараны и женьшеня.

Корреспондент Tengrinews.kz обратилась за комментарием в Министерство здравоохранения. В ведомстве сообщили, что для изучения влияния на здоровье населения Комитет санитарно-эпидемиологического контроля произвел контрольный закуп шести проб фруктового льда с ароматом энергетика.

"По результатам исследований наличия в составе запрещенных компонентов и превышения содержания тонизирующих веществ не выявлено (таурин - 80 миллиграмм, кофеин - 10 миллиграмм, гуарана - 1,59 миллиграмма). В составе данного десерта содержатся комплексные пищевые добавки и ароматизаторы, разрешенные к применению в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза", - сообщили в ведомстве.

В комитете отметили, что продукт изготовлен в соответствии со стандартом организации СТ ТОО "Мороженое шербет, десерты замороженные и льды сладкие пищевые" и производитель относит его к замороженным десертам из пищевого льда с содержанием фруктовых сиропов.

Также там подчеркнули, что маркировка продукта содержит предупреждающую надпись: "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией".

"В целях оценки степени риска о возможном оказании негативного влияния на здоровье населения в настоящее время Казахская академия питания по представленным комитетом материалам проводит научную экспертизу на соответствие физиологическим нормам потребления, пищевой и энергетической ценности данного продукта.

Также с целью минимизации риска приобретения детьми продуктов питания, содержащих в своем составе тонизирующие вещества, комитетом будет инициировано предложение в Министерство торговли и интеграции по рассмотрению вопроса о выделении специализированных мест, предусматривающих возрастные ограничения их реализации", - говорится в сообщении.

Почему энергетики опасны для здоровья? Мнение врача

Энергетические напитки уже давно вызывают опасения у врачей из-за их состава и воздействия на организм. По словам главного гастроэнтеролога больницы медцентра управления делами Президента Бахытжана Бимбетова, энергетические напитки действительно вредны.

"Энергетик вреден, это однозначно. Почему? Потому что его основные компоненты - кофеин, глюкоза, таурин и углекислая кислота - в больших количествах негативно влияют на организм", - отметил врач.

Бимбетов подчеркнул, что каждый из этих компонентов отдельно может не нести значительных рисков, но в совокупности они создают опасную комбинацию. Одним из самых опасных является кофеин, который, как известно, стимулирует центральную нервную систему и повышает работоспособность.

"Кофеин выводится из организма медленно. Если пить энергетики часто, то возникает накопительный эффект, что ведет к повышению артериального давления. Это может стать причиной инсульта, инфаркта и других серьезных последствий", - предупредил гастроэнтеролог.

Он также отметил, что присутствующий в напитках таурин усиливает действие кофеина, что дополнительно стимулирует нервную систему.

"Употребляющий энергетики человек постоянно находится в возбужденном состоянии и не получает достаточного восстановления. Организм работает на пределе своих резервов, что приводит к истощению", - добавил врач.

Еще одна проблема - высокое содержание глюкозы, что, по мнению Бимбетова, может стать причиной метаболического синдрома и сахарного диабета. Особенно опасны энергетики для подростков, у которых еще недостаточно развит самоконтроль. Врач рассказал о реальном случае, иллюстрирующем опасность чрезмерного употребления энергетиков.

"У нас был случай, когда пациент, работавший охранником, в течение трех лет регулярно употреблял энергетические напитки, чтобы не спать на работе. В день он выпивал по 3-4 банки, а иногда и больше. Это привело к циррозу печени и осложнениям, от которых человек в итоге умер. Помимо этого, были зафиксированы случаи инфаркта миокарда, гипертонических кризов с кровоизлияниями в мозг. Подростки быстро привыкают к этим напиткам, что может привести к серьезным патологиям. Организм постоянно находится в возбужденном состоянии и не успевает восстанавливаться, что может вызвать тяжелые последствия", - предупредил врач.

Вредны не только энергетики

Кроме энергетиков, Бахытжан Бимбетов также рассказал о вреде других газированных сладких напитков.

"Нужно запретить не только энергетические напитки, но и газированные сладкие напитки, такие как кофе с сахаром, кола и прочие. Сейчас мы наблюдаем рост патологий, связанных с метаболическим синдромом, нарушениями обмена веществ, ожирением. Часто такие заболевания приводят к стеатогепатиту, циррозу и даже раку печени, ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам", - отметил врач.

Бимбетов также указал на значительное содержание сахара в подобных напитках.

"Например, в чашку чая или кофе мы можем положить 1-2 кусочка сахара. В одном стакане колы содержится 17 кусков сахара. Это сильно бьет по поджелудочной железе, приводя к сахарному диабету и ожирению. Для того чтобы снизить неприятные ощущения от такого количества сахара, производители добавляют вкусовые добавки и углекислый газ, который ускоряет всасывание напитка в кровь и усиливает его действие на организм. Это приводит к быстрому привыканию и негативным последствиям в короткий срок", - резюмирует Бахытжан Бимбетов.

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