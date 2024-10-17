Важная лидерская заявка Токаева - эксперт о неприсоединении Казахстана к БРИКС

Российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал заявление Берика Уали, советника - пресс-секретаря Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС, передает Tengrinews.kz .

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Уали подтвердил участие Токаева в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22-го по 24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран, 24 из которых будут представлены главами государств. Как отметил политолог Аркадий Дубнов, приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани получили все лидеры стран СНГ на недавнем саммите в Москве.

"На мой взгляд, такое предложение от российского президента, являющегося в этом году председателем БРИКС, размывает саму структуру СНГ как достаточно автономного объединения государств, возникших в результате распада Советского Союза. В ситуации, когда все эти государства приглашаются к саммиту БРИКС и недвусмысленно дается понять, что к их заявкам на вступление в БРИКС будут относиться благосклонно и позитивно, то это, на мой взгляд, свидетельствует о некоем новом "движении присоединения". В отличие от того Движения неприсоединения, которое в 1960-е годы было создано как попытка объединить государства, не желающие примыкать ни к блоку НАТО, ни к его визави – группе стран Варшавского договора… Сегодня же мы видим стремление одного из отцов- основателей БРИКС нарастить эту структуру за счет нескольких десятков стран, объявив ее легитимным представителем Глобального Юга, противостоящего Глобальному Западу во главе с США", - сказал Аркадий Дубнов.

Эксперт прокомментировал заявление пресс-секретаря Президента о том, что в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС.

"Когда Казахстан заявляет, что он будет участвовать в саммите БРИКС, но не собирается вступать в это объединение, объясняя, что новый мировой порядок необходим, но он должен строиться на основе поиска компромиссов в рамках ООН, это говорит о том, что Токаев стремится удержать свою страну, которая немецкими политологами включена в список "средних мировых держав" наряду с Турцией, Израилем, Индией, от сползания к пропасти мирового раскола. Он стремится удержать Казахстан от присоединения к глобальному Югу в условиях, когда в мире идут две большие войны: одна - в Европе на украинских фронтах, вторая – на Ближнем Востоке", - высказал мнение эксперт.

По словам Аркадия Дубнова, стремление создать "движение присоединения" в рамках БРИКС похоже на попытку создать некое анти-НАТО.

"Было много разговоров о том, что Шанхайская организация сотрудничества, возглавляемая Китаем и Россией, будет противостоять "агрессивному" блоку НАТО. В общем, ничего подобного из структуры ШОС не получилось, институционализации ШОС в этом смысле так и не произошло. Боюсь, что не произойдет институционализации и БРИКС: слишком разные государства, слишком разные интересы. И намерения БРИКС, которые будут представлены Москвой, а может быть, еще и Пекином, вряд ли станут общим знаменателем для всех остальных стран", - отметил Аркадий Дубнов.

Политолог также выразил опасения, что БРИКС не предложит новый мировой порядок, основанный на сдержанности.

"Буквальновчера появились сообщения о том, что Китай жестко угрожает Тайваню уничтожением в случае эскалации конфликта. Это заявление сделал председатель канцелярии по делам острова при китайском Госсовете о том, что учения, которые проводятся вокруг Тайваня, призваны сдержать его поползновения на окончательное отделение от Китая. Это откровенное заявление об уничтожении Тайваня одним из отцов-основателей БРИКС не вселяет доверия к миролюбивому характеру этой формирующейся организации, которая хочет представлять интересы глобального Юга", - высказал мнение политолог.

Планы Казахстана по неприсоединению к БРИКС эксперт назвал важной лидерской заявкой Президента Касым-Жомарта Токаева.