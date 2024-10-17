“100-миллионная взятка“ по делу Бишимбаева: начался суд

Столичный суд рассматривает дело в отношении женщины, предлагавшей за 100 миллионов тенге помочь смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву, осужденному за убийство Салтанат Нукеновой, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В июне текущего года жительницу столицы заподозрили в присвоении 100 миллионов тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву. Позже адвокаты экс-министра рассказали подробности истории. По словам защитников, подозреваемую задержали при передаче ей муляжа денег.

Позже Антикоррупционная служба по заявлению родственников Бишимбаева начала расследование в отношении гражданки. В августе текущего года расследование дела в отношении астанчанки было завершено.

Сегодня в суде Астаны приступили к прениям.

Отметим, что Людмилу Грачеву обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 190, частью 4, пунктом 2 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере", с применением статьи 24, части 3 УК РК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; статьей 367, частью 4 УК РК "Дача взятки в особо крупном размере" с применением статьи 28, части 4 "Подстрекательство".