Запас бензина на АНПЗ с учетом нефтебаз ЗКО и «в пути» – приблизительно двухнедельный

Астана. 17 октября. КазТАГ – Запас нефтепродуктов на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), учитывая остатки на нефтебазах Западно-Казахстанской области (ЗКО) и «в пути» на 16 октября 2024 года – приблизительно двухнедельный, заявило АО «НК «КазМунайГаз».

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«На сегодня объем запаса нефтепродуктов в резервуарном парке завода составляет: автобензина ­­– 10,9 тыс. тонн, дизтоплива ­­­– 4,1 тыс. тонн, авиатоплива – 2,4 тыс. тонн, сжиженного газа – 100 тонн», - говорится в сообщении компании в четверг.

Согласно информации, сейчас АНПЗ в среднем отгружает ежедневно автобензина – 1,1 тыс. тонн, дизтоплива – 1,2 тыс. тонн.

На нефтебазах Западно-Казахстанской области на 16 октября хранится 2,7 тыс. тонн бензина АИ-92. В пути находится около 1,29 тыс. тонн продукта. Всего в регионе 3,98 тыс. тонн АИ-92 – приблизительно двухнедельный запас.

Планово-предупредительные работы (ППР) на АНПЗ ведутся согласно утвержденному графику. Выход Атырауского НПЗ на стабильный технологический режим планируется до конца октября 2024 года, отмечается в информации.

Ранее КазТАГ сообщал, что в ЗКО наблюдается дефицит бензина, а в Атырау – дефицит сжиженного газа. В Уральске возник дефицит автогаза.

«Нигде в мире не используется (газ) в качестве топлива», заявили в министерстве энергетики, говоря о наблюдающемся в Казахстане дефиците сжиженного нефтяного газа летом 2024 года. 6 октября минэнерго признало возникновение дефицита сжиженного газа в регионах Казахстана.