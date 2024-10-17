Шесть лет ужаса: стало известно о преступлениях против девочки на юге Казахстана

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на своей странице в Instagram , рассказала о двух вопиющих случаях истязания и насилия над детьми в Казахстане, передает Tengrinews.kz .

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По словам Закиевой, сейчас она, совместно с региональным детским омбудсменом работает по делу 13-летней девочки из Жамбылской области, которая подвергалась насилию со стороны двух родных дядей на протяжении шести лет.

Она отметила, что ребенок неоднократно сигнализировала о своей беде школьному психологу, однако никаких мер принято не было.

"Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь. В результате выездного заседания комиссии, проведенного заместителем акима области, приняты меры в отношении заместителя акима района, директора. В селе это единственная школа, в опроснике психологу девочка сигнализировала, но необходимая работа проведена не была", – написала Закиева.

Второй случай, о котором рассказала Динара Закиева, касается восьмилетнего мальчика, который с 2022 года находился под патронатным воспитанием.

"В школе, где учился ребенок, заметили, что он все время спит, голодный, у него проблемы с гигиеной. При осмотре у него обнаружены синяки и царапины. Там отметили, что раньше мальчик был активным и у него была хорошая успеваемость", - пишет омбудсмен.

Выяснилось, что в апреле патронатный воспитатель обратилась к психиатру, который назначил ребенку сильнодействующее лекарство, якобы из-за проблем с поведением. В школе же, на поведение ребенка не жаловались.