Когда начнут принимать авто на утилизацию и сколько будут платить

Фото с сайта kolesa.kz

Согласно документу, у владельцев автохлама будет выбор: продать машину транспортировщикам или сдать в пункт приёмки самостоятельно. Для этого нужно будет подать заявку на портале АО «Жасыл Даму» и в течение 15 дней определиться с этим вопросом. Ценовые предложения транспортировщики станут также вывешивать на сайте акционерного общества. Если предложений на момент подачи заявки не окажется или они не устроят владельца старого автомобиля, ему придётся доставить машину в пункт приёмки самому.

Сколько заплатят за утиль?

Как рассказали редакции Kolesa.kz в Департаменте управления отходами Минэкологии РК, за сдачу автохлама будут выдавать скидочные сертификаты на покупку машин отечественного производства либо аналогичную сумму деньгами. Стоимость сертификатов представлена министерством промышленности:

за легковые авто — 315 000 тенге;

микроавтобусы — 550 000 тенге;

автобусы — 750 000 тенге;

грузовики массой до 12 тонн — 550 000 тенге;

большегрузы — 750 000 тенге;

трактора — от 560 000 до 1 млн;

комбайны — от 1.5 млн до 2 млн тенге.

Когда начнётся приёмка

Принимать автохлам у населения должны начать в середине декабря 2024 года. В течение 45 дней после публикации правил у переработчиков чёрного металла будут собирать заявки на утилизацию техники, регистрировать их в базе и проверять, есть ли у предпринимателей в наличии необходимое оборудование. Лишь после этого начнётся приём заявок на сдачу старых машин у автовладельцев.

Более подробно о требованиях к сдаваемым на утилизацию авто, а также о том, как подать заявку и куда отвезти машину на приёмку самостоятельно, в Минэкологии обещали рассказать в ближайшее время. Следите за нашими публикациями!