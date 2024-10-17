Кто и как вернул казахскому народу его историческое название

Так, журналист рассказала о том, как Сакен Сейфуллин сыграл ключевую роль в возвращении народу его исторического имени — «казах».

В 1922 году, будучи всего 28-летним, Сейфуллин был избран председателем Совета народных комиссаров на Третьем съезде Советов, что по нынешним меркам соответствовало должности премьер-министра. Одной из первых инициатив на новом посту стала борьба за восстановление исторического наименования казахов, которых в Российской империи называли «киргизами». Благодаря усилиям Сейфуллина, казахи вновь стали называться своим исконным именем.

В 1923 году Сейфуллин также организовал торжественное празднование 50-летия Ахмета Байтурсынова, выдающегося общественного деятеля и духовного лидера казахской интеллигенции. Эти действия не остались незамеченными советским правительством, и уже в 1924 году Сейфуллин был снят с должности. Более того, его начали обвинять в национализме, что предвещало дальнейшие репрессии.

Во время Великого голода, поразившего казахскую степь, Сейфуллин написал поэму «Красный конь», где критиковал политику и меры, приведшие к катастрофе. Он также высмеивал одного из ключевых представителей советской власти в Казахстане — Филиппа Голощекина.

24 сентября 1937 года Сейфуллин был арестован НКВД, а 25 февраля 1938 года расстрелян по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности. После развенчания культа личности Сталина в 1957 году Сакен Сейфуллин был полностью реабилитирован и оправдан.