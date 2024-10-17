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17.10.2024, 13:18

Мать Илона Маска провела обряд “тұсау кесер” в Алматы

Новости Казахстана 0 586

Мэй Маск, мать Илона Маска, провела казахский обряд “тұсау кесер” в Алматы, передает Liter.kz.

Кадр из видео Карашаш Жузеевой
Кадр из видео Карашаш Жузеевой

Видео с места торжества опубликовала депутат маслихата Алматы Карашаш Жузеева.

Казахи верят, что дальнейший путь малыша будет таким же успешным, как и у человека, который разрезал ему путы. Наверное поэтому родные девочки поручили столь ответственное дело известной Мэй Маск.

На кадрах ролика Мэй Маск разрезает путы годовалой малышке, затем водит ее по ак жол.

Родители девочки по казахским обычаям подарили матери Илона Маска шапан и украшение бесбілезік.

Напомним, Мэй Маск приехала в Алматы выступить на Центральноазиатском женском форуме BeWoman. Мероприятие проходит сегодня, 17 октября.

К слову, Мэй Маск является доктором диетологии с двумя степенями магистра наук, которая более 45 лет управляет собственным бизнесом в сфере питания. Она работала в восьми городах и трех странах, консультировала, обучала и публиковала статьи.

Маск стала первым представителем Ассоциации консультирующих диетологов Южной Африки, президентом Консультирующих диетологов Канады и председателем предпринимателей в области диетологии в Академии питания и диетологии США. Она также была удостоена звания “Выдающийся предприниматель в области диетологии” в США.

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