Отголосок прошлого: от какой традиции из СССР отказываются казахстанцы

Когда-то марш Мендельсона, праздничная суета и голуби, взмывающие в небо, были неотъемлемой частью свадебных церемоний в Караганде. Но сегодня все это кануло в прошлое. Молодожены все чаще отказываются от торжественной регистрации в ЗАГСе и выбирают выездные церемонии. Однако некоторые по-прежнему верны традициям, даже несмотря на то, что в Караганде больше нет полноценного ЗАГСа — теперь браки регистрируют в ЦОНе, в комнате, больше похожей на процедурный кабинет больницы.

Верните ЗАГС!

ЗАГС в центре Караганды был настоящим сердцем свадебных торжеств. Каждую субботу здесь царила суета: нарядные женихи и невесты, гости с шампанским, фотосессии на фоне украшенного фасада. Конечно, здание требовало ремонта — парковка оставляла желать лучшего, да и фасад давно нуждался в обновлении. Но важнее всего было то, что ЗАГС существовал, с его просторными залами для торжеств, фотозонами и даже «залом шампанского». Это место создавало ту самую атмосферу праздника, которую так ценят некоторые современные пары.

В 2017 году на смену ЗАГСу пришел ресторанный комплекс «Ак Сарай», где молодоженам предлагали проводить регистрации с не меньшим размахом. Однако пандемия внесла свои коррективы — владельцы ресторана решили, что бизнес важнее, и попросили освободить помещение для регистрации браков.

«Мы неоднократно обращались к властям с просьбами построить Дворец бракосочетания, — говорит Светлана Актуреева, руководитель управления РАГС Карагандинской области. — Пока конкретных сроков нет. Сейчас регистрация браков проводится в ЦОНе. Для города отсутствие достойного зала торжеств — проблема».

Когда официанты становятся регистраторами

Роза Асаинова, проработавшая в органах регистрации 30 лет, не скрывает своего возмущения:

«Сейчас регистратора можно встретить в ресторане — и это нередко бывшие официанты! Конечно, удобно для молодых — можно сразу отметить свадьбу. Но одно дело стоять перед государственным служащим, и совсем другое — перед человеком, который еще вчера подавал салаты».

Раньше, по словам Розы, чтобы стать регистратором в ЗАГСе, требовалась специальная подготовка. Нужно было уметь торжественно и красиво произносить речь, знать все тонкости церемонии. Теперь же все это превращено в простую формальность.

Следующие, проходите!

Вопрос о том, нужно ли строить или выделять новое здание под свадебный дворец, по-прежнему актуален. Одни считают, что это нецелесообразно — ведь здание придется содержать: от обслуживания и отопления до ремонта. Кроме того, его можно продать или использовать для других государственных нужд. Сторонники же традиционных ЗАГСов настаивают, что власти должны предпринять меры и вернуть городу место для достойных свадебных церемоний, чтобы сделать момент регистрации брака действительно особенным.

«Мы пригласили регистратора на свадьбу, и все прошло отлично. Честно говоря, не понимаю, почему вокруг этого столько шума. По-моему, это устаревшая традиция — зачем вообще нужно отдельное здание для регистрации брака?» «Мои дети регистрировались в ЦОНе. Узкий коридор без лавочек, как в поликлинике. О музыке и торжестве не было и речи. Из кабинета периодически выходила сотрудница и выкрикивала: "Следующие!"» «Конечно, день росписи — важный момент. Но ощущение, что ты в больнице, портит все настроение. В ЦОНе нет ни музыки, ни торжественности».

Стены помнят: от свадебного счастья к социальной помощи

Отремонтированное здание бывшего ЗАГСа в Караганде внушало надежду: возможно, здесь снова прозвучат заветные слова: «Объявляю вас мужем и женой». Однако вместо долгожданной церемонии открылся центр социальных услуг. Единственным напоминанием о романтическом прошлом этого места осталась старая винтовая лестница, по которой некогда поднимались тысячи влюбленных, мечтая о совместном будущем.