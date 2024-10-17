Токаев высказался о российско-украинском конфликте

Касым-Жомарт Токаев еще раз повторил слова, сказанные на переговорах с канцлером Германии.

«Как я уже сказал в ходе переговоров с Канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива – это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия», – заявил Касым-Жомарт Токаев.