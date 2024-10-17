Турсынбек Кабатов попал в больницу: что известно

Известный шоумен Турсынбек Кабатов попал в больницу, подробнее - на Tengri Life .

Кадр из видео

О своем состоянии здоровья знаменитый человек рассказал в своем акаунте в Instagram.

"Здравствуйте, дорогие зрители! По состоянию здоровья я попал в больницу", – написал он.

Судя по тексту поста, артист не планирует проводить концерты как минимум до конца 2024 года.

Другие детали о состоянии здоровья шоумена пока не сообщаются.

Напомним, Турсынбек Кабатов – популярный казахстанский комик, актер и шоумен. Его остроумные и харизматичные выступления завоевали сердца зрителей не только в нашей стране, но и за ее пределами. 10 октября артисту исполнилось 45 лет.