Россия запретила Казахстану ввозить зерно и томаты

Речь идет о пшенице (мягкой и твердой), чечевице, семенах льна. Россельхознадзор ввел временный запрет с 17 октября 2024 года. При этом сроки ограничения не указаны.

В документе особо отмечается, что транзит данной продукции через территорию России разрешен при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна сразу из ж/д вагонов в трюмы судна.

Под запрет попали в том числе томаты, перцы, семена подсолнечника для посева из третьих стран. А также дыни – уже казахстанского производства.

Между тем российские ограничения на транзит казахстанской сельхозпродукции могут привести к непригодности 25,2 млн тонн зерна.