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17.10.2024, 17:07

Надбавки к пенсиям с 2025 года? В Минтруда ответили на рассылку

Новости Казахстана 0 463

В Министерстве труда и социальной защиты населения ответили на информацию об изменении пенсионных выплат из государственного бюджета, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация, что в Кaзaхстaне с 1 января 2025 года якобы изменятся подходы осуществления пенсионных выплат из государственного бюджета. Сообщается, что межведомственной комиссией якобы разработан законопроект о введении надбавки к пенсиям в размере от 39 до 45 тенге вместо базовой пенсионной выплаты, в зависимости от трудового стажа.

В Минтруда заявили, что эта информация не соответствует действительности. Отмечается, что пенсионные выплаты в Казахстане формируются из трех составляющих: базовая, солидарная и накопительная.

Базовая пенсия назначается всем пенсионерам и зависит от трудового стажа. При минимальном стаже до 10 лет она составляет 65 процентов от прожиточного минимума (28 215 тенге), при максимальном – 105 процентов (45 578 тенге). С увеличением прожиточного минимума растет и базовая пенсия.

Солидарную пенсию получают граждане с трудовым стажем до 1 января 1998 года. Ее размер зависит от стажа и среднемесячного дохода, а ежегодная индексация превышает инфляцию на 2 процента.

Накопительная пенсия выплачивается из пенсионных накоплений, размер которых зависит от суммы и продолжительности взносов в систему.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем: распространение ложной информации карается по закону", - обратились к казахстанцам в Минтруда.

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