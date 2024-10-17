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17.10.2024, 17:48

Люди с высшим образованием покидают Казахстан – ВБ

Новости Казахстана 0 2 543

Более трети людей с высшим образованием покидают Казахстан. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Схожая проблема с эмиграцией квалифицированных работников наблюдается не только в Казахстане, но и в Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, Армении, Болгарии, Хорватии, Кыргызстане и Северной Македонии.

"Есть несколько факторов, которые относятся к движущим силами эмиграции высококвалифицированных работников. Факторы притяжения включают в себя  территориальную близость стран ЕС, где велик спрос на такие кадры. А к факторам выталкивания относится ограниченность возможностей трудоустройства по некоторым специальностям в своих странах", – говорится в докладе. 

Также в фининституте озвучили прогнозы по росту экономики Казахстана. Так, в текущем году прогнозируется его замедление до 3,4% по сравнению с 5,1% в 2023 году. Это связывают с задержкой реализации проекта расширения месторождения Тенгиз, а также ужесточением фискальной политики.

При этом в других странах Центральной Азии прогнозы пересмотрены в сторону повышения, в среднем почти на 1 п.п.    

Согласно докладу, в 2025 году данный регион будет опережать все остальные субрегионы по темпам экономического роста. Это, прежде всего, связывают с возобновлением динамичного роста в Казахстане на фоне увеличения добычи нефти.  

"Однако на остальной территории ЦА прогнозируется замедление вследствие нормализации торговли с Россией и поступающих из нее потоков денежных переводов", – уточняется в документе. 

Между тем в АБР и ИБР провели исследование, в котором оценили конкурентоспособность республики в глобальной цепочке добавленной стоимости (ГЦДС) в горнодобывающей промышленности. В документе отмечается, что основным оппонентом страны является КНР, которая широко представлена как в данной отрасли, так и в производстве металлов.

"Ожидается, что изменения цен в Китае окажут относительно большое влияние на международную конкурентоспособность Казахстана. Это дает стране возможность извлечь выгоду из недавних попыток Запада отказаться от зависимости от экспорта в КНР", – говорится в исследовании.

Кроме того, в ВБ считают, что инициативы в области торговой политики в Казахстане существенно ограничены его членством в ЕАЭС.

"Поскольку это Таможенный союз с единым тарифом, это означает, что республика не может самостоятельно изменять их или подписывать торговые соглашения. Кроме того, изменения в политике в таких областях, как содействие торговле и услуги, часто необходимо координировать с партнерами по ЕАЭС, несмотря на некоторые очевидные расхождения, и учитывать прогресс в области рыночной интеграции в Евразийском регионе", – говорится в исследовании.

В целом по итогам анализа влияния тарифов в рамках союза на интеграцию Казахстана в ГЦДС фининституты пришли к мнению, что республике необходимо сотрудничать с партнерами по ЕАЭС для продвижения беспошлинного доступа к широкому спектру промышленных товаров и промежуточных ресурсов, охватывающих как сырье, так и продукты переработки. А также для обеспечения снижения ставок на конечную продукцию в приоритетных секторах ГЦДС, чтобы предотвратить снижение конкурентоспособности евразийского региона в качестве кандидата на перерабатывающую деятельность.

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