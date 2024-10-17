1500 казахстанцев имеют недвижимость в ОАЭ: их будут проверять на законность приобретения

Около 1500 казахстанцев имеют недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах. Генпрокуратура проверит законность приобретения этого имущества, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщил 17 октября в Сенате спикер палаты Маулен Ашимбаев, вопросы зарубежной недвижимости казахстанцев будут рассмотрены Генеральной прокуратурой в рабочем порядке. Если активы получены незаконно, то граждане будут внесены в соответствующий список.

"Будет проведена конкретная работа о том, как они были получены, и в дальнейшем примут соответствующие решения в рамках закона. Все будет происходить в правовом поле", – сказал Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что среди имеющих недвижимость в Дубае есть и казахстанцы, заработавшие ее законными путями. Некоторые из них предприниматели. И было бы преувеличением обвинять всех в нарушении законодательства.

Ранее сообщалось, что в рамках работы по возврату активов Специальный государственный фонд на сегодня пополнен денежными средствами на сумму более 177 млрд тенге.