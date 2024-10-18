Казахстан отказался создавать свою соцсеть - министр

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жасулан Мадиев прокомментировал возможность создания в Казахстане собственной социальной сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, для того чтобы в Казахстане появилась такая социальная сеть, необходимы большие ресурсы.
"В мире около 200 стран. А социальных сетей - их можно на пальцах посчитать. Нет такого, что каждая страна рвется создать какую-то свою соцсеть, свой мессенджер. На поддержание такой технологии требуются колоссальные ресурсы, чтобы развить конкурентоспособность, чтобы она была технологически и информационно безопасной. Кто будет ею пользоваться, если сама платформа не будет безопасной?" - сказал Мадиев в кулуарах Мажилиса.
Он также высказался о том, что ранее в Казахстане уже пытались создать свою соцсеть.
"Это очень дорогостоящее удовольствие. Был ряд попыток создать свои соцсети в нашей стране, которые пока не увенчались успехом. Считаю, что это должна быть частная инициатива, которая будет готова поддерживать и инвестировать колоссальные ресурсы в развитие и безопасность", - отметил министр.
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