Казахстан отказался создавать свою соцсеть - министр

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По его словам, для того чтобы в Казахстане появилась такая социальная сеть, необходимы большие ресурсы.

"В мире около 200 стран. А социальных сетей - их можно на пальцах посчитать. Нет такого, что каждая страна рвется создать какую-то свою соцсеть, свой мессенджер. На поддержание такой технологии требуются колоссальные ресурсы, чтобы развить конкурентоспособность, чтобы она была технологически и информационно безопасной. Кто будет ею пользоваться, если сама платформа не будет безопасной?" - сказал Мадиев в кулуарах Мажилиса.

Он также высказался о том, что ранее в Казахстане уже пытались создать свою соцсеть.