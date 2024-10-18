Министр о неудачной шутке Черчесова: Давайте оценивать по работе

Фото: gov.kz

Свое мнение глава профильного ведомства опубликовал в социальных сетях.

"Дорогие друзья! Конечно, шутка Станислава Черчесова про "французский язык" оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана, так и сам тренер. Однако задача Черчесова - вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его, прежде всего, по работе", - написал он.

По его словам, казахстанцы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом.

"Именно эти качества делают нас сильнее. Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие. Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием", - отметил Мырзабосынов.

Министр подчеркнул, что Черчесов - известный профессионал с международным опытом и 20-летней карьерой в футболе.

"Я надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень. Мы одна футбольная семья и давайте поддержим друг друга!", - добавил он.

Ранее в социальных сетях разгорелся скандал из-за высказывания российского тренера на пресс-конференции. Черчесов спросил у казахоязычного журналиста: "Ты говоришь на французском?" При этом он обратил внимание на его футболку клуба "Пари Сен-Жермен". Многим высказывание показалось оскорбительным по отношению к языку.

Напомним, в Министерстве туризма и спорта потребовали от Казахстанской федерации футбола (КФФ) провести разъяснительную работу с тренером национальной команды. В КФФ заявили, что работа проведена и специалисту назначен штраф в 200 МРП (748 тысяч тенге).