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17.10.2024, 20:54

Министр о неудачной шутке Черчесова: Давайте оценивать по работе

Новости Казахстана 0 588

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов высказался о неудачной шутке главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова, передает Tengri Sport.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Свое мнение глава профильного ведомства опубликовал в социальных сетях.

"Дорогие друзья! Конечно, шутка Станислава Черчесова про "французский язык" оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана, так и сам тренер. Однако задача Черчесова - вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его, прежде всего, по работе", - написал он.

По его словам, казахстанцы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом.

"Именно эти качества делают нас сильнее. Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие. Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием", - отметил Мырзабосынов.

Министр подчеркнул, что Черчесов - известный профессионал с международным опытом и 20-летней карьерой в футболе.

"Я надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень. Мы одна футбольная семья и давайте поддержим друг друга!", - добавил он.

Ранее в социальных сетях разгорелся скандал из-за высказывания российского тренера на пресс-конференции. Черчесов спросил у казахоязычного журналиста: "Ты говоришь на французском?" При этом он обратил внимание на его футболку клуба "Пари Сен-Жермен". Многим высказывание показалось оскорбительным по отношению к языку.

Напомним, в Министерстве туризма и спорта потребовали от Казахстанской федерации футбола (КФФ) провести разъяснительную работу с тренером национальной команды. В КФФ заявили, что работа проведена и специалисту назначен штраф в 200 МРП (748 тысяч тенге). 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
И давайте оценивать его, прежде всего, по работе" - ну и какая оценка, оценка ниже нуля ему
18.10.2024, 03:57
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