Семеро на одно место: конкуренция за вакансии растет в Казахстане

При неизменном уровне официальной безработицы (4,7%) в Казахстане растет конкуренция за рабочие места, передает « Голос народа » со ссылкой на Ranking.kz .

Фото: «Голос народа»

По данным специалиста пресс-службы рекрутинговой площадки Hh.kz Рахимы Махмудовой, индекс конкуренции (ИК) на рынке труда в третьем квартале текущего года достиг 7,3.

Индекс конкуренции — расчетный индикатор, который представляет собой отношение количества резюме к количеству вакансий. Например, показатель в 7,3 означает, что на 10 вакансий в среднем приходится 73 соискателя. Это на 32% больше, чем в июле–сентябре 2023 года.

По оценочной шкале, которую приводит Hh.kz, показатель 7,3 находится на верхней границе умеренного уровня конкуренции за рабочие места (от 4 до 7,9), близко к высокому уровню.

В 14 из 26 отраслей экономической деятельности, по которым пресс-служба компании-рекрутера приводит данные, уровень конкуренции находится в пределах умеренного. В большинстве из них ИК существенно вырос в сравнении с данными за третий квартал прошлого года. Самая низкая конкуренция зафиксирована в сфере финансов (4,8), автомобильной отрасли (5,8), а также в секторе производства и сервисного обслуживания (6,1).

Высокая конкуренция за рабочие места отмечена в восьми категориях, крайне высокая — еще в четырех. Сложнее всего найти работу соискателям в сферах управления и высшего менеджмента (13,3), инвестиционной и консалтинговой деятельности (13,8), искусства (14,5).

Первое место антилидерства занимает сфера безопасности: 15,1. Такой высокий уровень конкуренции в охранной деятельности связан в первую очередь с тем, что в этой категории немного новых вакансий (плюс 3%), зато желающих работать в охране за год стало больше на 53%.

«Важно отметить: количество резюме, оставленных казахстанцами на частных рекрутинговых площадках, не равно численности неработающих граждан. Регистрироваться на таких сайтах могут не только те, кто ищет работу в ближайшее время, но и наемные сотрудники, которые находятся в состоянии «тихого увольнения» и ищут более подходящие варианты. Картину роста конкуренции на рынке труда показывает и динамика количества вакансий и резюме на рекрутинговой площадке. По данным сервиса настраиваемой аналитики Hh.kz, с января по сентябрь рост количества свободных рабочих мест на площадке в годовом выражении замедлился», – говорят специалисты.

Например, в начале текущего года работодатели разместили на 16% больше объявлений о наборе кадров, нежели в январе 2023-го. К сентябрю эта разница уменьшилась до 9%. Что касается резюме, рост их количества за эти девять месяцев, напротив, ускорился. В начале 2024-го годовая динамика держалась в пределах 16%, а в конце третьего квартала достигла 38%.

«В разных регионах прирост количества вакансий сильно отличался. Меньше всего новых рабочих мест появилось в южной части страны — в Кызылординской (плюс 3%) и Жамбылской (плюс 7%) областях, а также в Алматы (плюс 6%). В Туркестанской области новых вакансий вообще не появилось. Заметно больше объявлений о поиске сотрудников было размещено в «трудодефицитных» северных и центральных регионах — Северо-Казахстанской (плюс 13%), Павлодарской (плюс 16%), Карагандинской (плюс 13%), Акмолинской (плюс 13%) областях. Исключительным вариантом можно считать регион с высокой миграционной нагрузкой, Алматинскую область, где вакансий стало на четверть больше, чем в сентябре прошлого года», – отмечают эксперты.

С ростом количества вакансий увеличивались и размеры предлагаемых зарплат. В сентябре 2023-го медианный уровень дохода, который обещали в объявлениях, составлял 250 тысяч тенге, в сентябре текущего года — 276 тысяч тенге. Разница составила 10,4%. Это меньше, чем хотели бы казахстанцы, которые ищут работу.

Судя по данным сервиса открытой статистики Hh.kz, ожидаемый соискателями размер заработной платы составляет 300 тысяч тенге.

«Можно отметить, что медианный уровень предлагаемых работодателями зарплат за последний год часто был ниже сложившейся медианной зарплаты. Скорее этот показатель находился в состоянии «догоняющего». Размер среднестатистической зарплаты работающего казахстанца за квартал увеличивался, и следом работодатели вынуждены были поднимать планку, чтобы найти сотрудников».

Самый высокий медианный уровень зарплат работодатели предлагают менеджерам среднего и высшего звена (532,7 тысяч тенге), а также специалистам в сфере стратегического и инвестиционного управления проектами (456,9 тысяч тенге).

В промышленных отраслях предлагаемая зарплата ближе к ожидаемой. В сфере производства и сервисного обслуживания компании готовы платить работникам 300 тысяч тенге, в строительстве — 309,5 тысяч тенге, в IT — 324,5 тысяч тенге.

Самые социальные сферы проигрывают в сравнении с вышеперечисленными категориями. Врачам и соцработникам готовы платить в среднем 250 тысяч тенге, ученым и педагогам — 227,8 тысяч тенге, рабочему персоналу — 275,1 тысяч тенге. Самые скромные зарплаты предлагают охранникам и другим специалистам служб безопасности: 169,3 тысяч тенге.