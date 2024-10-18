“Поможем продать“. Владельцы автосалона скрылись с деньгами кызылординцев

Около 30 жителей Кызылорды остались без машин и денег после того, как обратились в автосалон по продаже подержанных автомобилей, передает Tengri Auto .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Группа автовладельцев обратилась с жалобой на действия частной компании, которая пообещала оказать содействие в продаже автомашин с пробегом. Около 30 человек поверили сотрудникам салона, пообещавшим продать автомобили по цене выше рыночной, но сейчас не отвечают на звонки автовладельцев.

Офис компании закрыт, двери опечатаны.

"Я обошла пару автосалонов подержанных авто, сотрудники сказали, что я могу сдать им свою машину и они через 14 дней заплатят мне деньги – около 8 миллионов тенге, независимо от того, продадут они ее или нет. Я им поверила, так как салон большой и внушал доверие. Очень обрадовалась, что не надо будет самой бегать с продажей автомобиля. Думала: получу деньги, куплю машину подешевле и еще останутся средства, чтобы закрыть кредит. Но не тут-то было. После заключения договора сотрудники перестали отвечать на звонки, а сам салон уже несколько дней как закрылся", - говорит жительница областного центра, которая представилась как Айнур.

Это фото автомобиля, который хотела продать Айнур, но в итоге она осталась без него и денег.

Женщина уже написала заявление в полицию. Ее машину нашли. Но, как выяснилось, авто уже продали человеку, проживающему в другом районе области.

"Один раз, когда заходили в автосалон, машина стояла. А через две недели ее уже нет, оказывается, ее продали. Наша машина ездит в городе уже под другим номером. Кто-то ее купил, купил законно. Как можно таким людям давать лицензию? Это ведь чистое мошенничество", - говорит житель Кызылорды Алмадулла Жалмурзаев, который также ранее обращался в салон, чтобы продать свой автомобиль.

Как сообщили пострадавшие, владельцы автосалона находили своих клиентов через социальные сети. Они обращались к продавцам авто, которые размещали объявления на сайтах. Им обещали продать автомобили по завышенной стоимости.

"Я знаю около 29 пострадавших, может, их больше, не могу точно сказать. По условиям мы должны были подписать договор. После этого в течение 14 дней сотрудники автосалона обязались выплатить нам деньги. Но прошло уже больше одного месяца, но никаких новостей нет, даже 100 тенге не выдали. Теперь не можем найти их владельца", - делится житель областного центра Кайрулла Табикабылов.

Корреспондент Tengrinews.kz пробовала связаться с руководством автосалона по номеру, который предоставили пострадавшие автовладельцы, но номер телефона отключен.

Обманутые кызылординцы подали заявление в полицию. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.