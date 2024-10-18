Правда, преувеличение или вымысел: правят ли религиозные радикалы в золотоносном поселке Бестобе?

Вопрос национальной безопасности

В последние годы в Казахстане очень серьезное внимание уделяется борьбе с религиозным радикализмом. Особое значение государственный контроль за деятельностью неофициальных религиозных организаций приобрел после январских событий 2022 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в одном из своих интервью отмечал, что среди участников госпереворота были как экстремисты, так и религиозные радикалы.

Глобализация, во многом несущая прогресс и цивилизованность, имеет и свои негативные последствия. Ни для кого не секрет, что из-за рубежа в нашу страну проникают нетрадиционные веяния религиозного характера. Ослабление контроля за деятельностью незарегистрированных групп и халатность в этом вопросе могут привести к печальному исходу.

"Говоря откровенно, проблема религии – это вопрос национальной безопасности. Мы не должны позволить различным течениям из-за рубежа отравлять умы молодежи. Мы должны сохранить наши традиции и воспитать сознательное поколение", – говорил глава государства в марте 2024 года.

В Казахстане уполномоченные органы на регулярной основе организуют специальные операции по задержанию представителей деструктивных течений. К примеру, в июле и августе текущего года был проведен ряд соответствующих мероприятий в разных регионах Казахстана, отмечается на официальном сайте Комитета национальной безопасности РК.

В частности, сотрудники спецподразделений задержали пятерых граждан нашей страны, которые, по версии следствия, пропагандировали терроризм, разжигание религиозной розни, а также участвовали в вербовке лиц с целью организации террористической деятельности. Во время обысков правоохранители изъяли у преступников оружие, боеприпасы и религиозные материалы.

Кто первым публично сказал о присутствии радикалов в Бестобе

Некоторое время назад NUR.KZ писал о видео, на котором мужчина, пожелавший скрыть свою личность, рассказывает об обострившейся криминогенной обстановке в поселке Бестобе. Аноним называл себя бывшим жителем этого населенного пункта, известного на весь Казахстан как "столица черного старательства". Мужчина признается, что молчать о беспределе в родном поселке больше невозможно. Примечательно, что спустя пару месяцев оригинал данного видео, опубликованного пабликом EGOV.PRESS, был удален. Впрочем, как и сам паблик.

Аноним из видео, в частности, заявил, что нелегальное старательство в Бестобе взяли под свой контроль представители нетрадиционных религиозных течений. По его словам, они запугивают местных жителей. Он также опасался, что последователи радикального ислама могут использовать деньги, вырученные от продажи бестобинского золота, для финансирования соответствующих организаций. Это, в свою очередь, может привести к тому, что радикалы захватят власть на других рудниках, а впоследствии получат возможность пошатнуть общественную или даже национальную безопасность.

Журналисты NUR.KZ опросили представителей всевозможных органов о гипотетическом влиянии религиозных радикалов на жизнь в поселке.

Аким Бестобе Сырым Кабай и глава местной полиции Нурбек Султангазиев с полной уверенностью заявили, что процветание неофициальных исламских групп в Бестобе – не более чем домыслы. При этом глава местного акимата подтвердил, что представители нетрадиционных течений в поселке есть.

"У нас в Бестобе есть мечеть, с имамом я тесно работаю. Каждую пятницу у нас проходит жума-намаз. В мечети имеются видеокамеры, есть контролирующие органы, например, Комитет национальной безопасности. У нас также проходят аппаратные совещания, где мы затрагиваем религиозную тему: кто стоит на учете, на кого нужно обратить внимание. Я тоже захожу в мечеть, интересуюсь обстановкой у муллы: мұсылмандармен и… религиозных течений, конфликта нет", – отметил Сырым Кабай.

Местные жители, конечно, не могли не заметить, что в поселке в последние годы появилось много незнакомых людей. Сказать, что бестобинцы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту NUR.KZ, смертельно напуганы, пожалуй, нельзя. Наиболее уместное словосочетание в данном случае – сдержанные опасения.

"Конечно, очень пугает обилие приезжих, мы же ничего про них не знаем. Сейчас вроде тихо, но несколько лет назад у нас были вспышки преступности, серия квартирных краж, например. Только и слышали: к этому в дом залезли, к другому. Ходили слухи, что в шахте старательством занимаются целые бригады с признаками террористического уклада, но сама лично не сталкивалась", – поделилась одна из местных жительниц по имени Елена.

Что говорят об этом в КНБ

Информацию о том, что в Бестобе действуют религиозные группировки, NUR.KZ попросил прокомментировать сотрудников Комитета национальной безопасности. На большую часть вопросов, направленных в пресс-службу ведомства, были даны лаконичные ответы.

К примеру, насчет предполагаемой деятельности каких-либо преступных групп конкретных разъяснений корреспонденту добиться не удалось. В КНБ ответили, что предварительное следствие по возможным фактам нарушения закона находится в компетенции органов полиции.

Что же касается именно религиозных радикалов, то здесь нам порекомендовали обратиться в профильное ведомство – Комитет по делам религий, входящий в Министерство информации и культуры, а также в МВД. На текущий момент, судя по ответу представителей КНБ, ведомство сосредоточено на борьбе с нетрадиционными религиозными группами в интернете и общей профилактике крайне опасных явлений – экстремизма и терроризма.

"В интернете, который является главным источником радикализации, блокированы свыше 27 тыс. материалов с пропагандой идеологии терроризма, опубликованы 100 тыс. контрпропагандистских материалов. За последние годы при координации Антитеррористического центра РК проведены около 40 тыс. информационно-разъяснительных мероприятий и 14 тыс. адресных встреч, призванных не допустить вовлечение казахстанцев в радикальную идеологию", – подчеркнул на тот момент начальник подразделения, а ныне заместитель председателя КНБ, начальник службы антитеррора Бакытбек Рахымбердиев.

Отметим, что ранее журналисты NUR.KZ обращались в Министерство внутренних дел с целью получения разъяснений по ситуации в Бестобе. В пресс-службе ведомства вкратце рассказали о борьбе с "черными" старателями, однако информацию о возможном влиянии религиозных радикалов на жизнь в поселке никак не прокомментировали.

Остается надеяться на то, что ситуация в Бестобе не настолько ужасная, насколько ее описал аноним из исчезнувшего видео, и что ведомства избегают темы религиозного радикализма именно по этой причине, а не по какой-либо другой.