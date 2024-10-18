Революция в “Барысе“: клуб отказался от легионеров

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Вчера, 17 октября, в главной хоккейной команде страны сменилось все руководство от главного тренера до генерального директора. Спустя несколько часов новый руководитель дал пресс-конференцию, на которой заявил об отказе "Барыса" от легионеров.

"Сегодня мы уже расторгли контракт с Даниилом Апальковым (Россия) и Владиславом Кодолой (Беларусь). Уведомления о расторжении отправлены всем легионерам-североамериканцам. Остался у нас швед Юхан Маттссон (Швеция), Антон Бурдасов (Россия) остался, Иван Николишин (Россия), Никита Сетдиков (Россия), Станислав Бочаров (Россия), Никита Камалов (Россия), Виктор Антипин (Россия). Весь остальной состав - это игроки-казахстанцы, кандидаты в сборную. Самая главная задача - мы должны защищать свой хоккей. Мы должны подтянуть свой уровень. Мы играем в открытом чемпионате России. Наша задача - подтянуть наш общий уровень к игрокам Континентальной хоккейной лиги. Только после этого, если будет необходимость, будем приглашать легионеров, которые, приезжая сюда, должны зарабатывать себе место в составе. Мы хотим возложить ответственность на наших игроков, чтобы за результат матча они отвечали", - заявил Оразбаев.

Отметим, что большинство легионеров были приобретены в команду перед стартом текущего сезона. По данным "Спорт-экспресс", общий зарплатный фонд в "Барысе" на сезон 2024/2025 составляет 638 миллионов рублей (3,2 миллиарда тенге). Из них казахстанцы получают только 145 миллионов рублей (729 миллионов тенге) - около 22 процентов.

В этом сезоне "Барыс" идет на последнем месте в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу лишь в трех матчах из шестнадцати. В последнем матче команда уступила со счетом 3:2 "Салавату Юлаеву" из Уфы.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) - международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года в России. Помимо российских клубов, в ней участвуют команды из Казахстана, Беларуси и Китая.

В конце августа Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов. 11 сентября депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что из бюджета больше не будут выплачивать деньги на привлечение легионеров.