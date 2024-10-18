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18.10.2024, 12:14

Токаев освободил от должности заместителя главы МВД

Новости Казахстана 0 760

Токаев освободил от должности заместителя главы МВД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Акорды.

Айдос Рысбаев. Фото: gov.kz
Айдос Рысбаев. Фото: gov.kz

Распоряжением Главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

Он занимал эту должность с ноября 2023 года и курировал вопросы противодействия наркопреступности, борьбы с организованной преступностью.

Что известно об Айдосе Рысбаеве

Айдос Рысбаев родился 11 марта 1974 года в селе Коргалжын Акмолинской области.

Он окончил в 1996 году Акмолинский университет, в 2005 году - Карагандинский юридический институт МВД.

С апреля 1998 года - инспектор отделения по делам несовершеннолетних Восточного отдела полиции УВД Акмолы.

С сентября 2001 года - оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД района Алматы в Астане.

С 2003 по 2005 год - оперуполномоченный отделения по раскрытию грабежей и разбоев УВД района Алматы в Астане, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УВД района Алматы ГУВД Астаны.

С июня 2005 года - начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела криминальной полиции УВД района Алматы ДВД Астаны.

С июля 2008-го по ноябрь 2010 года - заместитель начальника отдела криминальной полиции РУВД Алматы ДВД Астаны.

В 2010-2012 годах - начальник отдела по расследованию УВД района Алматы ДВД Астаны.

С 2012 по 2014 год - заместитель начальника управления по расследованию департамента внутренних дел Астаны.

С сентября 2014 года по январь 2016 года - заместитель начальника управления криминальной полиции ДВД Астаны.

С 2016 по 2019 год - начальник управления полиции района Сарыарка департамента полиции Астаны.

В 2019-2022 годах работал заместителем начальника ДП Нур-Султана (Астаны).

В мае 2022 года Айдос Рысбаев был назначен начальником департамента криминальной полиции МВД. В ноябре 2023 года он стал заместителем министра внутренних дел.

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