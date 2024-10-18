Метро в Алматы протянут до аэропорта

В ходе встречи с жителями Турксибского района он сообщил, что в предыдущие годы метро строилось не такими высокими темпами. Тем не менее сейчас в планах завершить возведение до станции "Калкаман". При этом уже рассматриваются проекты расширения. В западном направлении – до рынка Барлык. В восточном направлении проект готовится в направлении аэропорта.

"Надеемся, что в следующем году все сдвинется и мы сможем гораздо более высокими темпами строить метро", – пояснил Досаев.

Он отметил, что в транспортном каркасе города основной упор делается на скоростные виды, такие как метро, LRT (легорельсовый транспорт – прим. LS) и BRT (выделенные автобусные полосы – прим. LS). По словам градоначальника, мастер-план утвержден. Поэтому в следующем году начнутся основные капиталовложения и начала строительства основных проектов.

Говоря о том, почему в городе низкая скорость перемещения, Досаев отметил, что на дорогах зарегистрировано 700 тыс. машин, ежедневно заезжает еще 400-450 тыс. Таким образом по улицам передвигается более 1 млн авто.

В связи с этим приоритет будет делаться на общественный транспорт. Досаев выразил надежду, что 2025-2026 годы станут решающими для улучшения скорости, безопасности и экологии мегаполиса.