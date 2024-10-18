Гражданку Германии задержали в казахстанском аэропорту

71-летнюю гражданку Германии задержали в аэропорту Туркестана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

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Как рассказали в полиции, во время регистрации на авиарейс Туркестан - Стамбул была задержана 71-летняя гражданка Германии за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве. При проверке у нее было выявлено двойное гражданство - Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия.

"Транспортными полицейскими в отношении правонарушителя составлен административный протокол за несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства. Специализированный административный суд Туркестанской области признал ее виновной и оштрафовал на 140 МРП (516 880 тенге)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 14 по 18 октября в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". За нарушение миграционного законодательства к ответственности уже привлечены 143 лица. По постановлению суда за пределы Казахстана выдворено 19 иностранных граждан.

Напомним, ранее в Пограничной службе КНБ рассказали о задержании в пунктах пропуска на государственной границе семи граждан Казахстана, имеющих гражданство другого государства. Задержанные были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.