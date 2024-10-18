Юрист заявила о новой схеме преступников возле банкоматов

"Случилась такая ситуация: девушка гуляла в ТРЦ, к ней подошел парень и попросил помочь. Он сказал: "Я потерял карту, вам сделаю перевод, вы можете снять со своей карточки?" Ну, девушка согласилась. Сумма была 2 миллиона тенге. Она сняла и отдала деньги. Дальше на нее начали сыпаться иски, отмена платежа, звонки и так далее. Никогда не делайте этого, потому что последствия коснутся вас. Вы этого человека найти в 99 процентах случаев уже не сможете. И придется за все отвечать вам", - говорит Анна Чернова.