Юрист заявила о новой схеме преступников возле банкоматов

Юрист предупредила казахстанцев о мошеннических схемах возле банкоматов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Анна Чернова рассказала о подобном случае, который произошел в Алматы.
"Случилась такая ситуация: девушка гуляла в ТРЦ, к ней подошел парень и попросил помочь. Он сказал: "Я потерял карту, вам сделаю перевод, вы можете снять со своей карточки?" Ну, девушка согласилась. Сумма была 2 миллиона тенге. Она сняла и отдала деньги. Дальше на нее начали сыпаться иски, отмена платежа, звонки и так далее. Никогда не делайте этого, потому что последствия коснутся вас. Вы этого человека найти в 99 процентах случаев уже не сможете. И придется за все отвечать вам", - говорит Анна Чернова.
Ранее об уловках аферистов также рассказали в МВД. Мошенники рассылают фальшивые уведомления о социальных услугах и документах, используя темы, которые вызывают доверие. Важно быть начеку: злоумышленники не только запрашивают SMS-коды, но и пытаются убедить граждан установить вредоносные приложения или перевести средства на "безопасные счета".
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