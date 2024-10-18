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18.10.2024, 15:21

Куда делись деньги вкладчиков закрытых банков в Казахстане

Новости Казахстана 0 648

Если в Казахстане закрывается банк, деньги возвращают его вкладчикам. При этом невостребованные суммы не "сгорают", а переводятся на их пенсионные счета. О том, как это работает, читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Когда казахстанский банк лишается лицензии, его вкладчикам начинают возвращать деньги, которые там хранились. Длится эта процедура в течение года. За это время любой клиент банка может обратиться за возмещением средств.

Организовывает выплаты Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), а непосредственно перечисляет средства вкладчикам один из действующих банков второго уровня, который становится банком-агентом.

Напомним, размеры гарантийного возмещения ограничены. В зависимости от того, какой тип депозита у вкладчика был открыт, суммы, которые он сможет забрать, сильно отличаются:

  • по сберегательным тенговым депозитам – до 20 млн тенге
  • по карточкам, счетам и другим тенговым депозитам – до 10 млн тенге
  • по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге по курсу на дату лишения банка лицензии. 

При этом на текущий момент, как сообщили в КФГД, в Казахстане на этапе ликвидации находятся девять банков второго уровня: Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit Bank, "Банк Астаны", "Казинвестбанк", "Валют-Транзит Банк", Delta Bank, Qazaq Banki и "Эксимбанк Казахстан".

Срок выплат по ним уже истек, и вкладчики, которые не забрали свои средства, обратно "на руки" их уже не получат, если нет уважительной причины.

Что произошло с невостребованными депозитами

Важно понимать, что невостребованные вкладчиками средства не "сгорают", и их никто себе не присваивает. Деньги переводятся на индивидуальные счета своих владельцев в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), которые при отсутствии таковых открываются автоматически.

При этом они числятся в качестве добровольных пенсионных взносов и приносят инвестиционный доход.

А если окажется, что у вкладчика действительно была уважительная причина, по которой он не обратился за выплатой, КФГД при запросе отменит перевод в ЕНПФ и перечислит средства владельцу. Поэтому некоторые граждане все еще могут получить свои деньги лично.

Под уважительными причинами подразумеваются следующие случаи:

  1. воинская служба, которая совпала со сроком выплат;
  2. нахождение за пределами Казахстана;
  3. принятие наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;
  4. нахождение вкладчика в местах лишения свободы;
  5. другие причины, которые гражданский суд сочтет уважительными.

Стоит отметить, что ограничения по выплатам казахстанцы могут законно "обойти". Для этого достаточно хранить свои сбережения в нескольких банках и в пределах лимитов. Таким образом можно не беспокоиться, что в случае банкротства одного из банков часть средств не удастся вернуть.

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