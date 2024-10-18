Правда ли, что казахстанцы могут получить бесплатно iPad от американской компании, просто пройдя опрос

В социальной сети Facebook казахстанцев приглашают ответить на три вопроса и получить iPad от Amazon. Якобы американская компания не хочет выбрасывать непроданные планшеты и раздает их бесплатно. Правда ли это – в материале Zakon.kz.
Это, как подчеркнули специалисты stopfake.kz, действуют онлайн-мошенники.
На официальном сайте одной из крупнейших международных платформ электронной коммерции Amazon нет никакой информации о подобной акции, которая проходит в Казахстане.
Эксперты отметили, что ответить на вопросы предлагается на стороннем сайте, а не на официальном ресурсе компании.
Фишинговый сайт создан специально для мошеннических целей. Все данные, которые вы будете вводить в поля для регистрации, станут доступны киберпреступникам. Таким образом, они смогут получить доступ к вашим банковским картам и личной информации.
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