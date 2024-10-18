Правда ли, что казахстанцы могут получить бесплатно iPad от американской компании, просто пройдя опрос

В социальной сети Facebook казахстанцев приглашают ответить на три вопроса и получить iPad от Amazon. Якобы американская компания не хочет выбрасывать непроданные планшеты и раздает их бесплатно. Правда ли это – в материале Zakon.kz.

Фото: freepik

Это, как подчеркнули специалисты stopfake.kz, действуют онлайн-мошенники.

На официальном сайте одной из крупнейших международных платформ электронной коммерции Amazon нет никакой информации о подобной акции, которая проходит в Казахстане.

Почему вас должно насторожить объявление о подарке за опрос?

Эксперты отметили, что ответить на вопросы предлагается на стороннем сайте, а не на официальном ресурсе компании.