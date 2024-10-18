Имам насмерть сбил 11-летнюю девочку

11-летняя девочка погибла под колесами автомобиля в области Абай. По информации, появившейся в социальных сетях, за рулем машины находился имам местной мечети, передает Tengrinews.kz .

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Как сообщили в департаменте полиции области Абай, 14 октября, примерно в 11:40, 44-летний водитель, управляя Toyota Rav-4, следуя по улице Гагарина села Урджар, допустил наезд на 11-летнего пешехода. В результате ДТП малолетняя пострадавшая скончалась в ЦРБ Урджарского района.

"Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции области Абай", - сообщили в ведомстве.

Главный имам области Абай Аскар Муканов подтвердил информацию. Он сообщил, что за рулем авто действительно находился имам сельской мечети. По его данным, машина двигалась со скоростью не более 40 километров в час. По словам очевидцев, девочка выбежала на дорогу, испугавшись лая собаки, привязанной во дворе одного из домов. Водитель не успел остановить машину. После ДТП он сразу доставил пострадавшую в больницу.