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18.10.2024, 18:14

Зампрокурора области и прокурор Талгарского района лишились должностей

Новости Казахстана 0 641

Заместителя прокурора Алматинской области и прокурора Талгарского района сняли с должностей, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре.

Саян Бакиров, Ескендір Бекманов. Фото: gov.kz
Саян Бакиров, Ескендір Бекманов. Фото: gov.kz

"Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей. Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Саян Бакиров был заместитель прокурора Алматинской области с июля 2022 года. Родился 16 мая 1976 года в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "правоведение", Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ - "деловое администрирование", Алматинский государственный университет имени Абая – "политология". Работал на разных должностях прокуратуры Алматы, Алматинской и Атырауской областей.

Ескендир Бекманов был прокурором Талгарского района с августа 2022 года. Родился 9 сентября 1976 года в Караганде. Окончил международный Казахско-Турецкий Университет имени Яссауи. Работал на разных должностях прокуратуры Алматинской области

Ранее были освобождены от должностей аким города Талгара Бахыт Куришбеков, заместитель акима города Талгара Матан Сагындык, а также руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.

Это произошло после жестокого убийства 16-летнего Шерзата Болата. Как сообщили в прокуратуре Алматинской области, по подозрению в совершении преступления были задержаны 10 подозреваемых. Суд заключил их под стражу на два месяца.

Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар направлена группа из МВД.

Позже сгорел дом погибшего Шерзата Болата. На месте нашли канистру и перчатки.

Семье Шерзата Болата обеспечили охрану.

Также сегодня распоряжением Главы государства Айдос Рысбаев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. Он занимал эту должность с ноября 2023 года и курировал криминальную полицию, а также вопросы противодействия наркопреступности, борьбы с организованной преступностью.

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