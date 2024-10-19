Заместителя акима наказали из-за поездки за хлебом на служебном авто

В Северо-Казахстанской области наказали заместителя акима района, которая на служебном автомобиле заехала за хлебом, а потом пыталась договориться с блогером, снявшим ее нарушение на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Кызылжарского района Алмы Нургалиевой по факту нарушения этического кодекса госслужащих рассмотрели в Петропавловске 18 октября на совете по этике.

"В сентябре 2024 года в социальной сети размещено видео, как Нургалиева припарковалась в неположенном месте на служебной машине. По данному факту 28 августа в отношении Нургалиевой составлен административный протокол по статье 601 Кодекса об административных правонарушениях "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". Штраф она оплатила", - рассказала о нарушении на совете по этике главный специалист управления контроля в сфере госслужбы департамента по делам госслужбы СКО Диана Салгарина.

Она добавила, что заместитель акима района ехала на служебной машине в семь часов вечера домой, заехала за хлебом, встала за другими машинами и не обратила внимания на знак. Таким образом, по словам Дианы Салгариной, заместитель акима нарушила закон "О государственной службе" и Этический кодекс госслужащих.

Она заключила, что проступок Нургалиевой является незначительным, за который предусмотрено взыскание от замечания до строгого выговора.

На заседании также продемонстрировали видео из социальных сетей, где чиновница произносит фразу: "Не снимайте, пожалуйста, я могу заплатить вам". На это снимавший нарушение блогер парирует: "Вы мне что, взятку предлагаете?"

Члены совета выслушали и объяснения инцидента от самой Алмы Нургалиевой. Она подтвердила, что в тот день заехала по пути в магазин, чтобы купить булку хлеба. Дорожный знак она не увидела.

"Хочу сказать, что на госслужбе я работаю уже более 20 лет, сама являюсь уполномоченным по этике, и никогда не позволяла ни себе, ни своему окружению допускать такие нарушения. Но мы работали в режиме ЧС, был сложный период не только для наших граждан, но и для госслужащих. Я на сегодняшний день совмещаю обязанности двух заместителей акима района. Усталость, может быть, сказалась. Я растерялась, поэтому я сказала такую некорректную реплику. Но и видео в соцсети попало неполное, а вырезана только выгодная блогеру часть", - отметила Алма Нургалиева.

Она добавила, что, в свою очередь, написала заявление в полицию на блогера, так как с их стороны "идет настоящее преследование".

"Они везде вылавливают нас: в дверях, на работе, в домах, где бы мы ни были - везде. Этот случай будет суд рассматривать в гражданском порядке", - заявила на совете по этике чиновница.

Алма Нургалиева подчеркнула, что свои ошибки признает и за нарушение правил парковки она сразу же оплатила штраф.

"Я разговаривала с этим человеком. Он пообещал, что видео выкладывать не будет. Ни о каких деньгах речь не шла. Может, это была реплика, как самозащита… В этот день я не поехала ни домой, не поставила машину в гараж. Я выехала в микрорайон Бiрлiк принимать 20 домов от строителей для наших пострадавших от паводка. Я вернулась в аппарат акима в районе половины одиннадцатого вечера", - рассказала замакима района.

Она пообещала впредь не допускать таких оплошностей ни по работе, ни в быту.

Председатель совета по этике Северо-Казахстанской области Ержан Карымсаков считает, что госслужащая даже не поняла сути правонарушения.

"Вы говорите, что нарушили правила дорожного движения. Но по этим нарушениям есть свой уполномоченный орган, который дал свою оценку. Мы же рассматриваем дисциплинарное дело по факту использования автотранспорта в личных целях. Вы на служебной автомашине заезжаете за хлебом. Есть еще и сопутствующие вопросы: кто сидел рядом с вами? Мама? Мама - это святое. Но такое чувство, что вы немного перепутали служебный автомобиль с личным. Служебный транспорт не предназначен для круга семьи, для личных целей", - подчеркнул Ержан Карымсаков, предложив вынести чиновнице строгий выговор.

Другие члены совета были менее категоричны, высказав мнение, что у госслужащих бывают нарушения гораздо более серьезные, за которые также выносятся строгие выговоры.

"Поступок должен соответствовать наказанию", - высказался один из членов совета.

Большинством голосов члены совета по этике рекомендовали акиму района вынести своему заместителю замечание.