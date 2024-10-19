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18.10.2024, 19:41

Казахстанцам хотят облегчить получение шенгенской визы

Новости Казахстана 0 857

Евросоюз подтвердил готовность начать подготовку к переговорам об упрощении визового режима с Казахстаном, передает LS со ссылкой на Schengen.News.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Данный вопрос был обсужден на 21-й встрече обеих сторон. ЕС и Казахстан сообщили, что открыты для продолжения подготовки переговоров по Соглашению об упрощении визового режима, а также Соглашению о реадмиссии. Это должно облегчить поездки для казахстанцев в страны Союза.

Однако, прежде чем говорить о каком-либо содействии и рассматривать какое-либо решение, необходимо провести подготовку переговоров.

Тем не менее специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан отметил, что в отношениях между сторонами наблюдаются позитивные изменения.

Как отмечает издание, ранее власти Казахстана заявляли, что хотят, чтобы ЕС снизил плату за выдачу шенгенских виз для своих граждан. Кроме того, страна потребовала от Союза начать выдавать шенгенские визы с более длительным сроком действия для владельцев паспортов Казахстана. Республика также попросила сократить время обработки.

В свою очередь Казахстан принял ряд мер и добился улучшений, поэтому открыт для сотрудничества в вопросах реадмиссии своих граждан, находящихся в ЕС нелегально.

По данным Шенгенского статистического портала, в 2023 году граждане Казахстана подали в общей сложности 159,1 тыс. заявлений на получение шенгенской визы, заняв 20 место среди стран, оформивших наибольшее количество заявлений. Из общего числа заявителей 144 тыс. получили визу, а 14,3 тыс. получили отказ в выдаче документа.

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