Скопление автомобилей на границе Казахстана объяснили в КГД

Сбой электроснабжения повлиял на работу пунктов пропуска в Туркестанской области, что привело к скоплению автомобилей, сообщили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz .

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В ведомстве напомнили о чрезвычайной ситуации на электроподстанциях в Туркестанской области, сложившейся 15 октября.

Подача электроэнергий прекратилась в Мактааральском и Келесском районах области, иИ это повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева", информировали в КГД.

"С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь. Это стало причиной приостановления перемещения автотранспортных средств в обоих направлениях и образованию скоплений автомобилей перед пунктами пропуска", - говорится в сообщении КГД.

В комитете сообщили, что приняли меры для оперативного урегулирования ситуации.