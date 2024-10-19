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19.10.2024, 10:11

Бизнес-леди оставила без приданого десятки невест в Актобе

Новости Казахстана 0 381

В Актобе десятки невест остались без мебели для приданого. Спальные гарнитуры, за которые родители заплатили задолго до свадьбы, оказались только в каталоге. Бизнес-леди взяла полную оплату за товар. Но в день доставки родителям невест пришлось краснеть перед сватами, поскольку ни кроватей, ни шкафов никто так и не увидел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Продавца актюбинцы нашли через соцсети. Красивые фото спальных гарнитуров и приемлемая цена сразу привлекли внимание.

У них на витрине стояла одна мебель, всё остальное только на фото было. Мы показали ту мебель, которая нам понравилась на её странице. Они нам скидку дали. И я там же, на месте, полный расчёт сделала. В феврале оплатила, в сентябре должны были сделать доставку. Но уже и свадьба прошла, но так ничего и не привезли, - рассказала жительница города Камшат Сагандыкова.

Оказывается мебели, которую рекламировала продавец, на складе не было. Чтобы не опозориться перед кудалар, семьям пришлось платить дважды.

Двойной расход. Мебель не пришла, и мы купили другую. У меня, к примеру, она должна была поставить 5 августа. С тех пор только "завтраками" кормила: "Я привезу, привезу. Вы пока заявление не пишите. Я вам тут собралась помогать". 30 августа я написала заявление, - сообщила пострадавшая Гульмира Саменова.

В полиции сообщили, что 39-летнюю женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование дела пока приостановили.

Предпринимательница, оказывается, рассказала, что сотрудничает с российской мебельной компанией, которая вроде как и задержала товар. Правоохранители хотят в этом удостовериться.

Процесс досудебного расследования на днях был прерван в связи с направлением международного поручения в Российскую Федерацию. Как мы получим ответ из соседней страны, в тот же день возобновим и продолжим наши следственные мероприятия, - уточнил начальник Управления полиции Актобе Асет Калиев.

Правоохранители просят набраться терпения. Известно, что общий ущерб составляет свыше 14 миллионов тенге. Но в полицию продолжают поступать новые заявления по делу. 

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