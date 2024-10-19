Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут страховать жилье

Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждают возможность внедрения обязательного страхования жилья от ЧС. Как это может повлиять на стоимость квадратных метров, выяснял корреспондент Tengrinews.kz .

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Как рассказали в МЧС, на сегодня страхование имущества граждан от риска катастроф производится на добровольной основе. Существующий охват жилых помещений страхованием является незначительным и довольно низким по международным меркам.

В текущем году Агентство по регулированию и развитию финансового рынка привлекло техническую помощь Азиатского банка развития для разработки в Казахстане оптимальной модели страхования имущества от катастрофических рисков. В настоящее время агентство работает над определением модели страхования от катастрофических событий. Только после этого будет разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению страхования от катастрофических событий и внесению изменений и дополнений в действующую нормативную правовую базу, - говорится в ответе ведомства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Также отмечается, что по оценкам ООН 75 процентов территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям. В частности, нашей стране присущи риски наводнений, землетрясений, лесных пожаров, оползней, засух, экстремальной жары, дефицита воды и циклонов.

Механизм страхования, в том числе перечень жилья, будет определяться после утверждения модели страхования. Орган, который будет заниматься страхованием жилья от ЧС, также будет определен после утверждения модели страхования, как и орган, который будет контролировать корректное расходование средств, - сообщили в министерстве.

В МЧС также уточнили, что законопроект по страхованию недвижимости от катастрофических событий в Парламент еще не вносили.

Внесение изменений в законодательство либо создание нового проекта будет рассматриваться после утверждения модели страхования. В настоящее время в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты" рассматривается лишь вопрос внедрения системы вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара, - уточнили в ведомстве.

В случае, если обязательное страхование жилья в Казахстане все же будет введено, возникает много вопросов. Мы поговорили на эту тему с экспертом по недвижимости, гендиректором консалтинговой компании Львом Тетиным.

С одной стороны, инициатива страхования логична: если есть риск, почему бы самому человеку не взять ответственность за проживание на этой территории, в том числе финансовую? Но с другой стороны, это палка о двух концах: а что будет предпринимать государство, чтобы предупреждать такого рода бедствия, какие системные решения будут приниматься?, - задается вопросами Тетин.

Эксперт считает, что такая инициатива - в случае, если она будет одобрена - неизбежно повлечет за собой повышение цен на жилье.

Любая нагрузка на недвижимость либо вокруг нее приведет к росту стоимости квадратного метра. Это первый фактор. Второй заключается в том, что многие страховые объекты начали пересматривать тарифы после сейсмических колебаний в Алматы в начале этого года. И сегодня застраховать трехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров на случай землетрясения может обойтись в 60-70 тысяч тенге в год. Для кого-то это приемлемая цена, а для кого-то - ощутимая нагрузка на семейный бюджет, - отметил он.

Лев Тетин полагает, что выбор всегда должен оставаться за самим человеком, а с рисками ЧС в местах проживания наших граждан нужно бороться другими способами. В частности, он считает необходимым пересмотреть комплекс стратегических мероприятий в отношении таких территорий.

Предупреждение, прогнозирование, плановый перенос застройки – это среднесрочная и долгосрочная стратегия укрепления и развития территорий. Я бы направил фокус внимания всех заинтересованных лиц на это. Думаю, что люди, которые попали в чрезвычайную ситуацию, сами примут решения, исходя из личного опыта: страховать им жилье или нет, и вообще, будут ли они строить жилье в таких зонах, - объяснил он.

В качестве примера эксперт привел Турцию. По его словам, после сильного землетрясения в этой стране выплаты не производились тем гражданам, чьи дома не были застрахованы на случай ЧС.

В этой стране рекомендуют страховать жилье тем, кто проживает в зонах сейсмической активности. Но опять же, если ты не застраховал жилье, то и не должен ожидать, что за тебя кто-то построит твой новый дом. Люди должны сами принимать взрослое, осознанное решение по страхованию своего имущества, - подчеркнул он.

Тетин считает, что в целом обязательство по страхованию жилья приведет к его удорожанию до трех процентов. Он объяснил почему.

Рост стоимости квадратного метра будет связан с увеличением затрат на имущество. К примеру, если я страхую свою квартиру, во время ее продажи я захочу переложить эти затраты на потенциального будущего собственника. Поэтому рост стоимости квадратного метра будет именно там, где государство будет наиболее активно рекомендовать страховать жилье. Это Алматы – сейсмически активная территория, а также зоны, подверженные рискам подтоплений. В данных регионах, конечно, будет эффект роста стоимости квадратного метра. В общем тренде роста цен на жилье это сыграет свою роль – плюс 2-3 процента к цене, - заявил эксперт.

По словам Льва Тетина, сегодня рост цен на жилье демонстрирует серьезную динамику.

Сейчас мы видим серьезный рост цен на аренду жилья, особенно в Алматы – если не ошибаюсь, 17 процентов за два месяца. В случае, если введут обязательное страхование, здесь точно будет прирост стоимости, аренда вырастет прилично. Если я заплатил сверху сто тысяч в год, конечно, я переложу эти затраты на арендатора. А для меня, как для арендодателя, это будет определенная прибавка в бюджет. Это, в свою очередь, косвенно повлияет на рост стоимости квадратного метра, - полагает он.

По словам эксперта, рост цен повлияет и на стоимость жилья в других областях, поскольку крупные города "формируют динамику цен для всех регионов".