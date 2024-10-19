Погиб полицейский, спасший ребенка от педофила в Семее

В Семее не стало полицейского, который ранее героически спас девочку от вооруженного преследователя, передает Liter.kz .

Фото: пресс-служба ДП области Абай

18 октября на 70-м километре дороги сообщением Семей – Калбатау произошло страшное ДТП с участием трех транспортных средств. По сообщению ДП области Абай, погибли три человека, в их числе 26-летний старший сержант полиции города Семей Асхат Ахатов.

В полиции принесли соболезнования родным и близким погибших. Начато досудебное расследование.

Погибший полицейский 29 февраля спас девочку от вооруженного маньяка. В этот день стражи порядка получили сообщение от 13-летней девочки о том, что неизвестный мужчина ее преследует. Оператору 102 ребенок пояснил, что ожидает в магазине и боится выйти.

На вызов оперативно прибыли участковые инспекторы полиции, которые заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на стражей порядка.

При выходе из служебного автотранспорта, мужчина напал на патрульного Асхата Ахатова и ударил его ножом. Несмотря на ранение, сотрудник, применив приемы рукопашного боя, вместе с коллегами обезвредил преступника.