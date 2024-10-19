Беременная седьмым ребенком женщина скончалась в Бестобе

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Как сообщает издание, несчастье случилось вечером в пятницу. Женщина сказала родным, что устала и хочет прилечь, после чего скончалась. Причина смерти неизвестна, тело было направлено на экспертизу.

Как стало известно, женщина стояла на учете в поликлинике, срок беременности 34 недели. В доме находились несовершеннолетние дети, муж и родители. Дети все несовершеннолетние. Приехавшая скорая сообщила, что следов насилия не было обнаружено.

Управление здравоохранения подтверждает факт материнской смерти на дому в поселке Бестобе.Смерть до приезда скорой помощи. Причина смерти предварительно острая сердечно сосудистая недостаточность, - прокомментировали ситуацию в областном управлении здравоохранения.

Департамент полиции Акмолинской полиции сообщил, что по факту смерти женщины начато досудебное расследование.