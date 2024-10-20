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19.10.2024, 21:33

Погибли четверо: виновника смертельного ДТП осудили на пять лет в Актюбинской области

Новости Казахстана 0 460

Четыре жизни оборвались в одной поездке. Одна пассажирка ехала из Актобе в Орск на похороны, другая, молодая девушка – в университет, еще двоих близкие ждали дома. В день аварии таксиста останавливали и предупреждали о необходимости соблюдать правила на дороге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Фото: © РИА Новости
Фото: © РИА Новости

37–летний житель села Алимбет занимался частным извозом на автомобиле "Toyota Alphard" между Актобе и Орском. 5 июня он посадил в машину 6 пассажиров и поехал в сторону России. В дороге его останавливали полицейские и провели с ним профилактическую беседу о том, чтобы не нарушал ПДД. Вблизи села Ащелисай его машина вылетела с трассы и перевернулась, в этой аварии погибли 4 женщины: одна на месте, вторая – в карете скорой помощи, еще две в реанимации районной больницы. Еще два пассажира и сам водитель остались живы. 

Из сухих сводок полиции следует, что водитель "Toyota Alphard" ехал со скоростью, не обеспечивающей безопасность, проявил преступную самонадеянность и не справился с рулевым управлением.

Судили его за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей. Сам он рассказал в суде, что собрал пассажиров и в обед выехал из Актобе в Орск, в дороге останавливались в поселке Кос–Истек, в тот день шел дождь. Около поселка Ащелисай со встречки на его полосу выехал черный седан, чтобы избежать столкновения, он вырулил вправо, машина попала в яму, из–за чего ее занесло, и она перевернулась. Он полностью признал свою вину в аварии со смертельным исходом и попросил прощения.

Родные погибших в суде давали показания и заново переживали трагедию. Одна из погибших женщин накануне роковой поездки узнала страшную весть – в Орске умерла ее племянница, она отпросилась с работы и села в такси, чтобы попасть на похороны. Но не доехала, погибла. Об этом в суде рассказала ее дочь. Еще одна пассажирка ехала в Новотроицк в университет. 

В обед такси приехало к нам домой, мы загрузили чемодан, дочь села сзади, она поехала в университет. В 5 часов вечера я ей позвонила, но она не взяла трубку, мы стали обзванивать всех, кто мог поддерживать с ней связь. Вечером с племянником выехали в Орск и уже в дороге узнали, что дочь попала в аварию. Когда приехала в Каргалинскую райбольницу, мне сообщили, что дочь умерла на месте, - говорила в суде мама погибшей девушки. 

Супруг еще одной погибшей рассказал, как посадил супругу в такси и больше живой ее не видел.

Моя супруга села в такси, позже мне сообщили, что она попала в аварию. Я сразу приехал на место происшествия, машина стояла посередине дороги, супруги не было, мне сказали, что ее увезли в больницу. В районе аварии было три знака ограничения скорости "80", "60" и "40", - вспоминал муж погибшей.

В аварии помимо водителя выжили два пассажира. Мужчина, который ехал на переднем сиденье говорил, что видел, как впереди черная машина ехала посередине дороги, водитель их такси хотел объехать яму. .

Пассажирка, ехавшая на заднем сиденье, заявила в суде, что во время аварии таксист якобы разговаривал по сотовому телефону

На днях суд приговорил таксиста к 5 годам лишения свободы и лишил водительских прав на 7 лет. 

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