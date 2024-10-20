Подозреваемого в развращении ребенка нашли мертвым в СИЗО Актобе

В СИЗО Актобе обнаружили мертвым мужчину, подозреваемого в развращении ребенка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".
Предположительно, подозреваемый сам наложил на себя руки. В ДУИС утверждают, что признаков насилия обнаружено не было.
В учреждении смешанной безопасности города Актобе зафиксирован случай суицида следственно-арестованного, подозреваемого в развращении лица, не достигшего 16 лет. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование. Назначена экспертиза, - сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы Актюбинской области.
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