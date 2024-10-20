Подозреваемого в развращении ребенка нашли мертвым в СИЗО Актобе

В СИЗО Актобе обнаружили мертвым мужчину, подозреваемого в развращении ребенка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Актобе Таймс" .

Фото: ©️ aktobetimes.kz

Предположительно, подозреваемый сам наложил на себя руки. В ДУИС утверждают, что признаков насилия обнаружено не было.