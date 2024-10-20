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20.10.2024, 10:12

Асу Алмабаев отправил соперника в нокдаун и одержал четвертую победу в UFC

Новости Казахстана 0 498

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев одержал четвертую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Спортсмен выступил в заключительном поединке предварительного карда на турнире серии Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Соперником Алмабаева был Матеус Николау. Перед боем казахстанец занимал 14-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), бразилец — седьмое.

Поединок продлился все три раунда. В заключительном отрезке Алмабаеву удалось точным ударом отправить оппонента в нокдаун. Николау смог продолжить бой, однако казахстанец развил инициативу в партере.

В итоге все судьи признали Алмабаева сильнейшим со счетом 29-28. Он одержал 17-ю победу подряд.

Под эгидой UFC 30-летний казахстанец выиграл все четыре поединка, теперь он войдет в топ-10 наилегчайшего дивизиона. Всего в активе Алмабаева 21 победа при двух поражениях в профессиональных ММА.

31-летний Николау проиграл третий бой подряд. Суммарно на счету бразильца 19 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

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