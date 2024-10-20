В Астане нашли казахстанца, пропавшего 4 года назад

В Астане нашли 48-летнего мужчину, которого искали родственники с 2020 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.
В Instagram-аккаунте ДП Астаны сообщили о результатах ОПМ "Бродяга". Сообщается, что ОМП было направлено на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и на выявление лиц, находящихся в розыске.
По данным ДП, в ходе рейда было задержано 4 преступника, находящихся в розыске за различные преступления, а также 6 подозреваемых в совершении правонарушений. Кроме того, было установлено местонахождение 3 человек, числившихся пропавшими без вести.
Особого внимания заслуживает случай 48-летнего мужчины, который с 2020 года не поддерживал связь со своими родственниками. На протяжении четырех лет родные не теряли надежды на его возвращение. Благодаря слаженным действиям полиции мужчина был найден живым и здоровым. После долгих лет неизвестности, он воссоединился со своей семьей, - сказано в сообщении.
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