"Взорвали петарду в ухе": об издевательствах над собакой заявили зоозащитники в Петропавловске

Волонтеры обратились в полицию Петропавловска с заявлением о том, подростки издевались над щенком и взорвали в ухе животного петарду, передает NUR.KZ .

Кадр из видео: instagram.com/essens_sko_natali

Казахстанка Наталья Чиркова на своей странице в Instagram опубликовала информацию о шокирующем случае, который, по ее словам, произошел в Петропавловске.

Произошла чудовищная ситуация... Дети издевались над собакой, засунули в ухо петарду и взорвали ее. И на этот живодерский поступок смотрели дети... Как только узнали, что это произошло, волонтер выехала на поиски измученного щенка, ему примерно 4 месяца, - рассказала Наталья Чиркова.

По ее словам, волонтер отобрала щенка у детей и увезла в клинику, сейчас он находится на лечении.

Информацию прокомментировали в управлении полиции Петропавловска.

Сотрудники управления полиции города Петропавловска устанавливают обстоятельства и детали инцидента, в результате которого, предположительно, от действий несовершеннолетнего ребенка пострадала собака. В полицию поступил вызов о том, что в микрорайоне "Береке" несовершеннолетний мальчик, используя пиротехническое изделие, нанес телесное повреждение собаке. В настоящее время полицейские устанавливают мотивы и обстоятельства случившегося, по результатам проверки по данному факту будет принято окончательное процессуальное решение,- сообщили в управлении.

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