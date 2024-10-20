"Взорвали петарду в ухе": об издевательствах над собакой заявили зоозащитники в Петропавловске

Волонтеры обратились в полицию Петропавловска с заявлением о том, подростки издевались над щенком и взорвали в ухе животного петарду, передает NUR.KZ.
Казахстанка Наталья Чиркова на своей странице в Instagram опубликовала информацию о шокирующем случае, который, по ее словам, произошел в Петропавловске.
Произошла чудовищная ситуация... Дети издевались над собакой, засунули в ухо петарду и взорвали ее. И на этот живодерский поступок смотрели дети... Как только узнали, что это произошло, волонтер выехала на поиски измученного щенка, ему примерно 4 месяца, - рассказала Наталья Чиркова.
По ее словам, волонтер отобрала щенка у детей и увезла в клинику, сейчас он находится на лечении.
Информацию прокомментировали в управлении полиции Петропавловска.
Сотрудники управления полиции города Петропавловска устанавливают обстоятельства и детали инцидента, в результате которого, предположительно, от действий несовершеннолетнего ребенка пострадала собака.
В полицию поступил вызов о том, что в микрорайоне "Береке" несовершеннолетний мальчик, используя пиротехническое изделие, нанес телесное повреждение собаке.
В настоящее время полицейские устанавливают мотивы и обстоятельства случившегося, по результатам проверки по данному факту будет принято окончательное процессуальное решение,- сообщили в управлении.
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