Парящий мост появится в Павлодаре

В Павлодаре начнется реализация амбициозного проекта – строительство парящего моста, который станет настоящей изюминкой нового экопарка на Усолке, передает Liter.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

Иллюстративное фото: Pexels.com

Идея этого необычного сооружения принадлежит самому акиму области Асаину Байханову, который лично курирует проект.

Территория экопарка займет впечатляющие 59,4 гектара, при этом 90% площади сохранится в первозданном виде, - говорится в сообщении местного издания.

Асаин Байханов подчеркнул, что ни одно дерево или куст не пострадают в процессе работ.

В новом экопарке предусмотрены уютные зоны для рыбаков с девятью пирсами и кабинками. Для активного отдыха горожан будут оборудованы спортивные, детские и воркаут-площадки. При обустройстве дамбы подрядчики выберут природные материалы – камень и ветхие деревья, из которых создадут оригинальные архитектурные формы, - рассказали в акимате.

Также будет выделена зона для посадки деревьев, где павлодарцы смогут принять участие в восстановлении окружающей среды. Весной территория экопарка будет затапливаться, что обеспечит саженцам необходимую влагу.

Асаин Байханов рассказал о своем вдохновении, которое пришло от наблюдения за парящими мостами в Нидерландах.

Парящий мост будет пешеходным и возвышаться примерно на метр над землей, обвиваясь вокруг цветочного луга. Яркие сиреневые цветы создадут удивительное настроение. Это станет прекрасным местом для селфи и единения с природой, - отметил аким.

Зонирование экопарка включает 17 уникальных локаций, таких как пляжная зона, веревочный парк, фестивальная площадка, ледовые дорожки и прогулочные тропинки. Павлодарцы смогут наслаждаться активным отдыхом и организовывать пикники на свежем воздухе.