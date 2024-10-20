Парящий мост появится в Павлодаре

В Павлодаре начнется реализация амбициозного проекта – строительство парящего моста, который станет настоящей изюминкой нового экопарка на Усолке, передает Liter.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Идея этого необычного сооружения принадлежит самому акиму области Асаину Байханову, который лично курирует проект.
Территория экопарка займет впечатляющие 59,4 гектара, при этом 90% площади сохранится в первозданном виде, - говорится в сообщении местного издания.
Асаин Байханов подчеркнул, что ни одно дерево или куст не пострадают в процессе работ.
В новом экопарке предусмотрены уютные зоны для рыбаков с девятью пирсами и кабинками. Для активного отдыха горожан будут оборудованы спортивные, детские и воркаут-площадки. При обустройстве дамбы подрядчики выберут природные материалы – камень и ветхие деревья, из которых создадут оригинальные архитектурные формы, - рассказали в акимате.
Также будет выделена зона для посадки деревьев, где павлодарцы смогут принять участие в восстановлении окружающей среды. Весной территория экопарка будет затапливаться, что обеспечит саженцам необходимую влагу.
Асаин Байханов рассказал о своем вдохновении, которое пришло от наблюдения за парящими мостами в Нидерландах.
Парящий мост будет пешеходным и возвышаться примерно на метр над землей, обвиваясь вокруг цветочного луга. Яркие сиреневые цветы создадут удивительное настроение. Это станет прекрасным местом для селфи и единения с природой, - отметил аким.
Зонирование экопарка включает 17 уникальных локаций, таких как пляжная зона, веревочный парк, фестивальная площадка, ледовые дорожки и прогулочные тропинки. Павлодарцы смогут наслаждаться активным отдыхом и организовывать пикники на свежем воздухе.
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