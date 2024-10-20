Били и издевались: мать погибшего солдата Нацгвардии требует открытого суда

Коллаж: Ulysmedia

Туганбаева рассказала, что не верит Национальной гвардии, где утверждают, что военнослужащий погиб якобы во время бури.

В армии говорят, что наш сын умер от того, что на него упала палатка. И сначала это сошло им с рук.

8 декабря 2023 года, через 1,5 года после смерти нашего сына, мы эксгумировали тело Алмаса. Мы наняли независимого эксперта и он установил, что наш сын был мёртв в 7 вечера. А буря была в 9 вечера. Также эксперт подтвердил ножевые ранения и опроверг, что это была смерть от палатки, - написала она.

Мать погибшего нацгвардейца уверена, что её сын подвергался издевательствам на службе. На теле солдата были видны синяки, следы от побоев, сигаретные ожоги.

Нам нагло врут в глаза уверенные в своей безнаказанности люди, которые законом наделены властью. Помогите нам добиться справедливости. Нам срочно нужны адвокаты, мы требуем открытого суда, - добавила Туганбаева.

Напомним, что Алмас Шахимов погиб в августе 2022 года. Он служил в воинской части 5571 Национальной гвардии в Алматы.