Били и издевались: мать погибшего солдата Нацгвардии требует открытого суда

Индира Туганбаева, мать погибшего 19-летнего солдата Национальной гвардии Алмаса Шахимова, потребовала открытого суда, передаёт Ulysmedia.kz.
Туганбаева рассказала, что не верит Национальной гвардии, где утверждают, что военнослужащий погиб якобы во время бури.
В армии говорят, что наш сын умер от того, что на него упала палатка. И сначала это сошло им с рук.
8 декабря 2023 года, через 1,5 года после смерти нашего сына, мы эксгумировали тело Алмаса. Мы наняли независимого эксперта и он установил, что наш сын был мёртв в 7 вечера. А буря была в 9 вечера. Также эксперт подтвердил ножевые ранения и опроверг, что это была смерть от палатки, - написала она.
Мать погибшего нацгвардейца уверена, что её сын подвергался издевательствам на службе. На теле солдата были видны синяки, следы от побоев, сигаретные ожоги.
Нам нагло врут в глаза уверенные в своей безнаказанности люди, которые законом наделены властью. Помогите нам добиться справедливости. Нам срочно нужны адвокаты, мы требуем открытого суда, - добавила Туганбаева.
Напомним, что Алмас Шахимов погиб в августе 2022 года. Он служил в воинской части 5571 Национальной гвардии в Алматы.
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