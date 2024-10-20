Вернутся ли домой молодые казахстанцы, закончившие российские вузы

Омские вузы подвели итоги приемной кампании. В этом году первокурсниками высших учебных заведений Омска стали почти 20 тыс. человек, в том числе иностранцы, сообщает inbusiness.kz.

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По данным министра образования Омской области Ивана Кротта, в этом году в Омск поступили 2918 иностранных граждан: больше всего из Казахстана, Индии, Узбекистана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Белоруссии и Азербайджана.

Основная масса абитуриентов выбрали инженерные и технические направления. На целевое обучение поступили 1310 человек: в том числе 385 – в медакадемию, 260 – в полицейскую академию, 245 – в аграрный университет. Целевое обучение означает, что для студента уже определили место работы, куда он отправится после получения диплома. Он будет получать стипендию, а взамен должен отработать на указанном в договоре предприятии 3–5 лет. Значит дома их можно ждать, в лучшем случае, через пять лет.